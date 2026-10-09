大立光衝CPO三箭齊發 打造一條龍

大立光（3008）衝刺CPO新事業三箭齊發，董事長林恩平昨（8）日透露，打造CPO一條龍，由光纖陣列（FA）延伸至下游光纖陣列（FAU）模組，明年下半年量產；揮軍多排FA產品，現正送樣；並從主流設計GC（光柵耦合器）跨足邊緣耦合器（EC）。

市場看好，大立光CPO布局三箭齊發，搶攻輝達新世代AI平台商機之餘，也有望拿下超微、博通等非輝達與ASIC大單，通吃商機。尤其打造CPO一條龍量能後，已能與大陸天孚、台灣上詮等大廠抗衡，達到彎道超車，有利爭取更多訂單。

林恩平談話重點

大立光昨天舉行法說會，林恩平首度證實，CPO布局從FA延伸至FAU，強調是客戶要求大立光要做到模組端。他說，現在FA和FAU「都很缺」，大立光FA試產線已獲一家客戶認證過，本月與客戶談產能及FAU何時送樣，預計明年第2季底建置好量產線。

他提到，未來大立光將生產FA，並外購PMLA，做成FAU模組，並組裝至載板上，整組出貨給客戶。考量這個世代的稜鏡已指定好，大立光只能購進。他並透露，GC設計預計明年量產，EC亦與客戶合作中。

外界解讀，輝達GPU主要採GC設計，是目前主流，惟日前美商康寧推出玻璃橋技術，引發市場憂慮，一度造成大立光股價重挫。

不過，康寧技術主要採EC設計，即光訊號從光纖導入光子積體電路（PIC）時，將光線從晶片的側邊端面進行耦合對接，超微及博通等均以EC設計為主，林恩平上述談話，等同未來通吃輝達及非輝達陣營商機。

針對先前購進的七筆土地，林恩平說，將全數投入CPO生產，建置無塵室等生產線，明年開工，預計2030年完工。

至於CPO的對準設備將全數自製，林恩平說，明年量產的工廠是大立光現有廠區第二大，這個月將帶客戶看，預計明年中將可建置一定規模產能，將FAU整合載板量產出貨，載板採外購進行，由大立光組裝。

他說，客戶主要滿意大立光的自動化產線，因為自動化可以除錯，如果只出FA或PMLA，下游FAU模組生產如果有問題，會來質疑零組件。如果做到FAU模組出貨，就沒有爭議。除了一家FA客戶已認證通過外，多排的FA也在送樣中。