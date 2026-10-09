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花旗看好台積三大亮點 調升目標價

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

花旗證券指出，台積電（2330）有望迎來三大亮點，預期15日法說將再次釋出優於預期的市場指引，將2027、2028年淨利預測上調4%、5%，目標價從3,800元升至4,000元，居內外資法人圈第二高，建議「買進」。

花旗半導體產業分析師陳佳儀在最新釋出的報告中，預期台積電將迎來三大亮點：一、AI半導體市場明年有望翻倍：鑑於大多數AI半導體客戶如輝達等均預期加速成長，台積電明年AI營收成長將近乎翻倍。

二、有望迎來又一個強勁的年度：強勁的AI算力需求、代理型AI的潛在成長空間，及共同封裝光學（CPO）的新網路周期，預計台積電2027年營收年增率將超過40%，帶動獲利上修與資本支出增加。

三、海外擴產亞利桑那州為重點：該廠區預計2027年底、2028年在第二、三期量產 N3、N2製程，長期目標是在亞利桑那州建置30%的先進製程產能以滿足美國市場需求。

在先進封裝方面，陳佳儀預計台積電將繼續擴大CoWoS產能，明年將年增超過45%、達到220萬片規模。隨著光罩尺寸（reticle）愈來愈大且需求保持高位，預期產能仍可能面臨緊缺。

陳佳儀認為，台積電競爭優勢更加來自於製造規模與整合技術，估計台積電至2028年底的A14、N2／A16和N3合計產能將達到每月35-40萬片晶圓，擁有業界領先的良率與跨製程規模。

陳佳儀預期台積電今年營收年增46%，第4季營收季增約15%。陳佳儀預期台積電目標將在2030年左右採用高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV），將推動2029-2031年間漸進式的微影資本支出，未來兩年資本支出將達到810億美元、900億美元。

花旗 半導體 台積電

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