聯發科第3季營收締新猷 勁揚一成…金額1,680億元超越高標

IC設計大廠聯發科（2454）昨（8）日公布9月合併營收553.99億元，月減13.6%、年增1.9%；第3季合併營收1,680.57億元，超越原預測區間高標1,598億元，季增10.4%、年增18.2%，為單季新高；今年前三季合併營收為4,693.91億元，年增5.3%。

在手機晶片業務方面，聯發科日前推出最新以台積電2奈米製程打造的進階版旗艦手機晶片「天璣9600 Pro」，以及採用台積電3奈米製程生產的標準版旗艦手機晶片「天璣9600M」，是聯發科首次同時端出兩款旗艦晶片，首批搭載這兩款晶片的智慧手機將於近期上市。

聯發科近六月營收

聯發科連六年居全球手機系統單晶片市場龍頭，產品定位上，天璣9600 Pro是天璣系列有史以來功能最強AI行動晶片，天璣9600M則為普及化旗艦體驗設計。

聯發科預測今年全球智慧型手機出貨量將年減約15%，觀察客戶聚焦於兩類產品，一是提供差異化使用者體驗的旗艦機種，另一種是滿足價格敏感需求的入門機種。

在備受矚目的特殊應用IC（ASIC）業務方面，聯發科與美國大型雲端服務商緊密合作，首款AI加速器ASIC預計本季進入量產，今年資料中心營收可望超過20億美元。

聯發科預估資料中心營收在2027年將加速成長，可服務市場規模（SAM）達800億美元，先前已上修市占率目標從原先的10%至15%，提高為15%至20%。目前第二款AI加速器ASIC進展順利，在運算效能上顯著提升，並進一步優化整體擁有成本（TCO），第二款ASIC的良率與可靠度表現皆符合開發進度，持續以2028年量產的目標推進，有信心市占率會隨著這款ASIC放量而增加。

聯發科提到，持續深耕與多家客戶在資料中心ASIC的合作機會，憑藉矽智財（IP）、深厚的生態系夥伴關係，以及優異的執行實績，相信可在資料中心市場中取得更多設計導入的機會。