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台積Q3營收1.4兆創新高 受惠輝達新平台、蘋果新機挹注

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電昨（8）日公告9月營收5,118.57億元，月減0.6%，年增54.6%，為單月同期新高。聯合報系資料照
台積電昨（8）日公告9月營收5,118.57億元，月減0.6%，年增54.6%，為單月同期新高。聯合報系資料照

台積電（2330）昨（8）日公告9月營收5,118.57億元，月減0.6%，年增54.6%，為單月同期新高。累計今年前九月營收約3兆8,987.27億元，年增41.1%，創同期新高。第3季營收1兆4,942.43億元，季增17.6%，年增約54.6%，創單季新高。

法人分析，受惠輝達Vera Rubin新平台推出與蘋果新機等挹注，台積電第3季新台幣營收高於預期。

台積電近六月營收
台積電近六月營收

法人先前預估，台積電9月營收介於4,448億元至4,832億元，月減6.1%至13.6%間。台積電昨日公布數字優於法人預期；法人也估計台積電第3季美元營收超越財測，惟仍以公司正式公告為準。台積電預計本月15日舉行第3季法說會，目前為緘默期。

台積電前次法說會釋出今年第3季財測，美元營收446億-458億美元，再挑戰新高，以中間值換算約季增12%；毛利率65-67%、營益率56-58%。以1美元兌新台幣32元的匯率計算，法人原估計台積電第3季新台幣營收介於1兆4,272億元至1兆4,656億元，實際為1兆4,942.43億元，高於預期約1.9%至約4.5%。

台積電基於客戶持續強勁的結構性需求，先前已二度上修全年展望，預期2026年美元營收年增幅可望略高於40%，法人樂觀預期實際美元營收全年增幅可望達到45%以上。

台積電也在先前法說會大舉上修今年資本支出估達600-640億美元，調幅約7%至14.3%，中間值約上修10.7%。台積電指出，與客戶及客戶的客戶密切合作以規劃產能，目前有逾500家不同客戶。且因製程技術的複雜性增加，台積電指出，與客戶接觸啟動專案的前置時間，現在至少要提早二至三年。

台積電關鍵大客戶輝達已預告，Vera Rubin第3季開始出貨，2027年第1季規模進一步擴大。法人看好，台積電客戶需求穩健，下半年單季3奈米營收占比將首度超越5奈米，2奈米營收貢獻拉升至近一成水準。預期3奈米的毛利率今年下半年將超越公司的平均水準，並有五座2奈米廠放量。

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