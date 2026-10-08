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精誠資訊9月營收年增55% 緯致科技第3季寫新高

中央社／ 台北8日電

人工智慧（AI）與企業數位轉型需求持續升溫，帶動資服業者、軟體廠商營運走強。精誠資訊9月合併營收新台幣83.72億元，年增55.69%，寫下同期歷史高點；緯致科技第3季合併營收達37.52億元，較去年同期成長25.6%，創單季營收新高。

精誠資訊公布，9月合併營收為83.72億元，較去年同期成長55.69%，前3季累計合併營收為463.84億元、年增42.30％，當月與累計營收均刷新同期新高紀錄。

精誠資訊指出，9月營收主要受惠公部門及大型企業數位轉型需求持續擴大，加上半導體產業加速海外布局，帶動雲端、軟體、AI基礎建設及全球IT服務等需求成長。除大型專案持續挹注，公司近年也積極推動服務化轉型，深化雲端、資安、維運及專業服務，逐步擴大服務型收入。

精誠資訊表示，AI市場及相關基礎建設需求快速成長，已成為推動公司營收的重要動能，精誠將持續聚焦投資AI平台與服務、成長服務型收入及全球IT服務等3大成長動能。

緯致科技公告，自結9月合併營收12.32億元，月減1.2%、年增17.6%；第3季合併營收達37.52億元，年增25.6%，創單季營收歷史新高；前3季累計合併營收達107.74億元，年增29%，寫下歷年同期最佳紀錄。

緯致科技表示，互聯網服務仍為公司穩健成長的重要基石，同時，公司推動多元化發展策略，持續深耕半導體及育樂等高成長產業領域，相關業務表現亮眼，前3季營收均繳出雙位數成長成果。

展望後市，緯致科技指出，將持續聚焦高附加價值服務與AI升級機會，在互聯網、半導體及育樂等多元事業引擎同步驅動下，可望持續強化營收成長動能。

營收 精誠 科技

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