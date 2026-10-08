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輝達RTX Spark系列AI筆電登場 PChome 24h推11款旗艦機即日起預購

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
網路家庭旗下PChome 24h購物推出全新「NVIDIA RTX Spark」系列AI筆電預購。網路家庭／提供
網路家庭旗下PChome 24h購物推出全新「NVIDIA RTX Spark」系列AI筆電預購。網路家庭／提供

看準個人端AI算力升級需求，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物8日起推出全新「NVIDIA RTX Spark」系列AI筆電預購，首波上架機型涵蓋ASUS、Lenovo、MSI及Microsoft等品牌，11款NVIDIA RTX Spark旗艦AI筆電涵蓋專業開發、設計創作與高階商務應用，全面搶攻個人AI算力升級商機，價格自11.9萬元到約25萬元不等。

隨著生成式AI應用從雲端服務逐步走向個人裝置，AI PC競爭進一步延伸至本機AI模型、AI Agent及高算力工作流程，讓更多AI推論與代理任務可直接於個人PC端執行。PChome 24h購物觀察站上數據，近期具AI運算／AI應用標示之筆電商品銷售量年增超過25%，顯示AI應用正逐步成為消費者選購筆電與設備升級的重要考量之一。

輝達（NVIDIA）新推出NVIDIA RTX Spark平台憑藉高達1 PFLOPS的工作站級算力，可直接於本地端順暢載入並執行千億級參數的巨型AI模型與複雜AI任務，搭配大容量統一記憶體，進一步推動AI PC從「具備AI功能」走向能實際承載AI開發、影音創作與專業工作流程的個人AI工作站。

面對高負載的AI工作，消費者選購時也需進一步考量設備是否能穩定承載。PChome 24h購物建議，可從「大容量記憶體」、「資料隱私安全」及「穩定高效能」三大指標切入：大容量記憶體可支援大型模型載入、多項AI工具協作及複雜工作流程；NVIDIA RTX Spark透過地端運算，商務機密、專利設計等敏感資料無須上傳雲端即可執行AI運算，保護使用者資料安全；穩定高效能則可因應長時間執行影音剪輯、3D算圖及AI運算等高負載任務。

筆電 PChome 輝達

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