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建漢科技攜手邁威爾Pallas系列交換器藍圖 攻AI資料中心綠色轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網通廠建漢科技（3062）8日宣布最新架構合作計畫，將推出Pallas系列1.6T AI資料中心交換器平台架構，專為支援邁威爾（Marvell）具備102.4 Tbps總交換容量的高效能Teralynx T100交換晶片設計，可提供最佳的能源使用效率（PUE）表現。市場預期，建漢可望明年生產樣品，搶攻超大規模資料中心市場商機。

隨生成式AI與超大規模算力需求呈現指數級增長，成千上萬顆GPU連接時產生龐大資料傳輸量，除了傳統網絡無法負荷，資料中心內部在晶片傳輸效率與機櫃級散熱管理方面更需激進的技術創新。建漢指出，Pallas系列平台單一連接埠傳輸速度高達1.6 Tbps（每秒1.6兆位元），使AI晶片溝通毫無延遲；並為支援以3奈米先進製程打造的Marvell T100晶片打造。能將晶片節能25%的功耗表現發揮至極致，避免資料中心因電費爆表而難以運作。

建漢將邁威爾的晶片與自身晶片直接液冷（D2C）工程技術相結合。該平台設計可應對超過1,000瓦的局部散熱需求，以液冷方式為高熱晶片急速降溫，助力全球資料中心達成頂級環境永續與綠色節能目標。

建漢科技董事長暨執行長李廣益表示，和Marvell的合作，是公司將量產等級1.6T連線架構推向市場的重要里程碑。透過支援Marvell T100晶片規格設計Pallas系列，將為全球超大規模資料中心業者（Hyperscalers）提供高密度、低延遲的網路交換器架構藍圖，將資料中心PUE最佳化與散熱控制推向極限。

Marvell雲端交換器事業群副總裁暨總經理Rishi Chugh表示，Pallas系列平台架構透過良好系統設計，利用其3奈米打造的T100晶片的龐大頻寬與超低功耗特性，將突破傳統的AI網路傳輸瓶頸。

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