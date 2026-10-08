輝達攜手微軟 為Windows PC開啟全新篇章

輝達（NVIDIA） 今（8）日宣布，稍早在舊金山舉行的 Microsoft活動上，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳與 Microsoft 執行長 Satya Nadella 說明 NVIDIA 與 Microsoft 如何共同開發硬體與軟體，讓AI 代理能在 Windows PC 上執行。黃仁勳表示，NVIDIA 因 Windows 而創立，如今AI 代理也將走進 Windows 電腦。

黃仁勳也回顧 NVIDIA 數十年來對 Windows 與 Microsoft 的支援表示：「回顧我們公司的發展歷程，Windows 始終居於核心。若沒有 Windows，就不會有 GeForce。」

黃仁勳是在舊金山 Dogpatch Studios 舉行的 Windows AI and Surface 活動中，與 Microsoft 執行長 Satya Nadella 進行爐邊對談，發表上述談話。該對談由前白宮 AI 政策資深顧問 Sriram Krishnan 主持。

Nadella 表示：「坦白說，Jensen 最讓我佩服的，是他對未來發展願景的看法始終如一。他看的是長期趨勢，而非僅止於今天或明天。也是這樣的遠見，帶領著我們迎接此刻。」

黃仁勳表示：「個人電腦是終極的的工具，也是我個人的終極工具，對整個世代的人而言，更是我們的終極工具。在代理時代，當代理就在你的電腦上，會發生什麼事？它現在就是你的個人助理。」