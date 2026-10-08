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輝達攜手微軟 為Windows PC開啟全新篇章

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳（右）在 Windows AI and Surface 中，與微軟執行長 Satya Nadella 進行爐邊對談。圖／NVIDIA提供
NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳（右）在 Windows AI and Surface 中，與微軟執行長 Satya Nadella 進行爐邊對談。圖／NVIDIA提供

輝達（NVIDIA） 今（8）日宣布，稍早在舊金山舉行的 Microsoft活動上，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳與 Microsoft 執行長 Satya Nadella 說明 NVIDIA 與 Microsoft 如何共同開發硬體與軟體，讓AI 代理能在 Windows PC 上執行。黃仁勳表示，NVIDIA 因 Windows 而創立，如今AI 代理也將走進 Windows 電腦。

黃仁勳也回顧 NVIDIA 數十年來對 Windows 與 Microsoft 的支援表示：「回顧我們公司的發展歷程，Windows 始終居於核心。若沒有 Windows，就不會有 GeForce。」

黃仁勳是在舊金山 Dogpatch Studios 舉行的 Windows AI and Surface 活動中，與 Microsoft 執行長 Satya Nadella 進行爐邊對談，發表上述談話。該對談由前白宮 AI 政策資深顧問 Sriram Krishnan 主持。

Nadella 表示：「坦白說，Jensen 最讓我佩服的，是他對未來發展願景的看法始終如一。他看的是長期趨勢，而非僅止於今天或明天。也是這樣的遠見，帶領著我們迎接此刻。」

黃仁勳表示：「個人電腦是終極的的工具，也是我個人的終極工具，對整個世代的人而言，更是我們的終極工具。在代理時代，當代理就在你的電腦上，會發生什麼事？它現在就是你的個人助理。」

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