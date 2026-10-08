熙特爾延攬Astera Labs甘博隆出任董事

台灣新創能源企業熙特爾新能源（7740）今（8）日舉行股東臨時會，會中通過配合申請改列一般板上市的現金增資發行新股案，並完成一席董事補選，由美國上市公司Astera Labs亞太區副總裁暨台灣區總經理甘博隆當選。

熙特爾強調，全球AI資料中心加速朝高功率密度與高壓直流供電架構發展，熙特爾積極延攬具有國際AI伺服器及半導體產業背景的專業人才加入董事會，進一步強化AI產業鏈的專業視野，為公司布局AIDC能源基礎建設增添重要戰力。

熙特爾新能源總經理陳伯勳於股東臨時會中向股東介紹甘博隆的產業背景，並說明此次董事補選的策略考量。甘博隆長期深耕半導體、AI伺服器及高速傳輸產業，也是現任Astera Labs亞太區副總裁暨台灣區總經理。

Astera Labs為美國上市公司，專注於AI基礎設施的高速連接與管理晶片，業務橫跨國際AI晶片、雲端服務及台灣伺服器供應鏈，深度參與全球AI產業生態系。甘博隆不僅具備豐富的國際產業經驗，也對AI伺服器架構及市場需求的演進亦有敏銳洞察。

熙特爾新能源總經理陳伯勳強調，全球AI伺服器製造與系統整合供應鏈高度集中於台灣，台灣同時具備完整的電源設備、儲能及能源管理產業基礎，為發展下一世代AI資料中心電力基礎設施提供有利條件。未來公司將持續結合既有能源技術優勢與AI產業專業經驗，深化對下一世代資料中心電力架構的掌握，並積極推進BBU、高壓電池系統及智慧能源管理等關鍵技術，拓展AIDC能源基礎建設的市場機會。

熙特爾表示，隨著AI產業專業人才加入董事會，結合既有能源技術優勢與資本市場布局，公司將持續強化營運體質與產業競爭力，加速拓展AIDC能源基礎建設商機，為下一階段成長注入新動能。