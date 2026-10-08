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攻入後量子網路 Cloudflare成為支援公開憑證授權機構

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

網路資安大廠Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）近日宣布有意成為公開憑證授權機構（Certificate Authority，CA），透過開放式服務簽發網站所需的數位憑證，以加密網路流量並向訪客證明網站身分。全新的CA將同時支援傳統加密技術，以及新一代的後量子Merkle Tree Certificates（MTCs），讓網站在運算能力持續提升的環境下維持安全防護，且無須使用新工具或重建既有系統。

此外，Cloudflare已同意收購GlobalSign現有且廣受信任的根憑證授權機構（Root CA）金鑰材料，藉此確保其服務可於全球Web公開金鑰基礎設施（PKI）生態系統中廣泛應用。

網站安全有賴CA驗證網站身分並建立加密連線。然而，這種信任目前集中於少數主導市場的憑證簽發機構，一旦其中任何一家出現故障或遭到入侵，便可能對網路生態造成系統性風險。同時，大多數憑證的基礎架構均建立於量子運算尚未成為實際威脅的年代。隨著能夠破解現有加密技術的量子電腦預計將於未來數年內出現，網際網路大部分領域仍未為這項轉變做好準備。

Cloudflare共同創辦人兼執行長Matthew Prince表示，十二年前，Cloudflare為數百萬個網站提供免費且自動化的加密服務。今天，我們邁出下一步，為整個網際網路建立一個開放、透明且可靠的憑證授權機構。在量子電腦足以破解現有加密技術之前完成網路資安升級，是網際網路歷史上最艱鉅的協調挑戰之一。透過兼顧對舊有裝置的支援及全新後量子技術的應用，我們正建立一個長遠的安全保障機制，確保無論未來技術如何演進，網際網路都能持續保持快速、可靠及安全。

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