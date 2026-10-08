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2026 TTXC台灣文化科技盛會 李遠讚搶占全球灘頭堡

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化部長李遠至DigiWave展區，體驗互動科技。文化部／提供
文化部長李遠至DigiWave展區，體驗互動科技。文化部／提供

2026台灣文化科技大會（TTXC）8日於高雄開幕，文化部長李遠與高雄市長陳其邁皆出席開幕記者會。此次大會以AI為核心，探討科技發展下的人性與情感，兩位首長大談AI科技對未來的深遠影響，更透過親自體驗展場內的AI互動遊戲，展現文化科技的無限魅力。

李遠致詞時表示，全球在AR、XR及沉浸式體驗等文化科技領域的發展，已宛如一場「世界大戰」，亞洲的競爭對手包含中、日、韓，甚至歐洲各國也都在積極探索未來的商業模式。文化部、數發部與經濟部攜手高雄市政府，正是為了在這場激烈的國際競爭中搶下灘頭堡。

李遠指出，選擇高雄作為文化科技的發展重鎮是極為正確的決定。高雄不僅在亞洲新灣區擁有完善的規劃，未來更將成為AI產業園區。他提到先前在高雄舉辦的國際兒童青少年嘉年華吸引了高達30萬人次，證明高雄絕對有量能撐起國際級的大型活動。

對於展覽主題《Yes, AI Do.歡迎光臨－2050情感交易所》，李遠分享了深刻的哲學思考。他認為，無論科技走到多遠，最終仍需回歸「人的本質」。科技發展的初衷，是為了重新思考人際關係、對愛的感受以及自身存在的價值；TTXC是帶領大眾提前思考「科技能為人類帶來什麼」的最佳契機。

高雄市長陳其邁則以「文化是內容，科技是載體」破題。他指出，人類文明如今進入AI時代，科技進步更深遠影響人類的日常生活與情感表現。高雄近年致力於應用AI技術，不僅加速原有的文化創意產業成長，更讓AI實質參與各類文化創作，進而帶動各領域的產業轉型與城市發展。

陳其邁特別強調高雄獨特的城市DNA。他說，高雄相較於台北，擁有更自由、民主且包容的環境，從過去的美麗島事件到近年的同婚議題，高雄始終展現出不同於主流文化的蓬勃與多元。他認為，「若問哪一個城市最能代表台灣？那當然是高雄！」

記者會現場氣氛輕鬆熱烈，兩位首長更分享了體驗AI互動遊戲的趣事。李遠笑稱，自己在遊戲中刻意選擇了與太太完全相反的特質，想看看AI會配對出什麼樣的未來伴侶；而一同體驗的立委賴瑞隆則「求生慾極強」，全照著太太的模樣做選擇。

陳其邁則幽默回應：「小朋友才做選擇，我全部都要！若不是時間限制，每個我都想試試看。」以此呼應人與人之間豐富的情感，正是文化表現的基石。

他強調，來TTXC不是只有「看」，更是一場深度的「互動體驗」，參觀者就是活動的主角。陳其邁也笑稱活動只辦到26號「實在太短了」，呼籲全國民眾與市民朋友務必把握機會，搭乘捷運或輕軌前往駁二藝術特區，親自參與這場文化科技盛會，同時體驗高雄人的無比熱情。

高雄市長陳其邁致詞。文化部／提供
高雄市長陳其邁致詞。文化部／提供

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