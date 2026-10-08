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鴻海研究院量子計算研究年度雙代表作 登全球電腦理論頂會 FOCS 2026

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海研究院量子計算研究所入選FOCS 2026的「線性時間編解碼的量子錯誤更正碼」示意圖。鴻海／提供
鴻海研究院量子計算研究所入選FOCS 2026的「線性時間編解碼的量子錯誤更正碼」示意圖。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下鴻海研究院（HHRI）量子計算研究所展現強悍前瞻研發實力！由量子計算研究所所長謝明修、研究員Michael de Oliveira、實習生林鼎鈞及實習生Adam Wills與跨國團隊合作的兩項最新基礎理論研究，雙雙入選計算機科學理論界公認最高殿堂——IEEE電腦科學基礎研討會（FOCS 2026）。

第67屆FOCS 2026將於2026年11月8日至11日在美國紐約市舉行。“Worst-case depth hierarchy for shallow quantum circuits”（arXiv:2606.16425）以及“Linear-Time Encodable and Decodable Quantum Error-Correcting Codes”（arXiv:2603.04543）這兩項成果作為量子計算研究所今年的年度代表作，所發表的FOCS是全球頂級的計算機理論會議，入選門檻極高。

值得關注的是，在今年FOCS接收的所有論文中，來自台灣的研究單位僅有鴻海研究院，充分彰顯鴻海在次世代量子科技關鍵基礎架構上的領先地位。

摸清量子運算能力極限，為演算法設計指路：第一篇獲選論文“Worst-case depth hierarchy for shallow quantum circuits”聚焦於「淺層量子電路的深度階層理論」。

在量子運算中，「電路深度」就像是運算過程中必須按順序執行的步驟總數（相當於運作時間）。當前的量子硬體受限於技術，只能執行步驟少、時間短的「淺層運算」。然而，科學界過去難以精確證明：如果稍微增加幾步運算時間，量子電腦的運算能力究竟能有多大躍進？

鴻海研究團隊成功建立了一套數學架構，嚴謹證明了運算步驟只要每增加一層，量子電腦能解題的範圍就會產生明確的「階層式跳躍」。這項成果就像是繪製出一張精確的「量子計算能力地圖」，幫助全球科學家清楚掌握現階段量子裝置的運算能力邊界，幫助開發更有效率的演算法，加速實現高效能的量子電腦。

給量子位元穿上「極速防護衣」，打造超低延遲除錯技術：第二篇論文“Linear-Time Encodable and Decodable Quantum Error-Correcting Codes”則解決了量子電腦最棘手的雜訊難題——「線性時間編解碼的量子錯誤更正碼」。

量子電腦運算力強大，但量子位元極度脆弱，周遭環境只要有微小的溫度起伏或雜訊干擾，計算資訊就會瞬間崩潰。因此，量子電腦必須在極短時間內即時偵測並修復錯誤。然而，如果修復與編碼的計算過程太複雜、耗時太長，錯誤還沒修好，量子位元就已經損壞。

量子所團隊成功研發出創新的編解碼架構，大幅簡化修復步驟，讓電腦能以極高效率的「線性時間」完成除錯。這項突破如同為量子位元穿上一件能「瞬間自我修補」的智慧防護衣，為未來打造能穩定運作的大型量子電腦與量子通訊網路，奠定了關鍵基石。

深耕底層理論，搶占次世代科技話語權：量子科技被視為顛覆未來資安、材料、金融與人工智慧的核心技術，而所有硬體工程的突破，都必須建立在底層數學與演算法理論的基礎之上。

量子計算研究所謝明修所長表示，本次研究能成為全台唯一登上頂級會議的成果，不僅證明了台灣在量子基礎理論的研究已具備國際頂尖水準，更印證了鴻海深耕前瞻科學與培育青年科研人才的決心。未來量子所將持續攜手全球頂尖科研團隊，為次世代科技基礎設施提供最堅實的理論支撐。

鴻海研究院量子計算研究所入選FOCS 2026的「淺層量子電路的深度階層理論」示意圖。鴻海／提供
鴻海研究院量子計算研究所入選FOCS 2026的「淺層量子電路的深度階層理論」示意圖。鴻海／提供

鴻海 實習 量子計算

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