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輝達攜微軟推Windows代理AI RTX Spark預購、DGX Station亮相

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
微軟執行長Satya Nadella與輝達執行長黃仁勳。公司／提供
微軟執行長Satya Nadella與輝達執行長黃仁勳。公司／提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與微軟執行長Satya Nadella在舊金山活動中，說明雙方如何整合硬體與軟體，讓AI代理能在Windows PC上執行；輝達也宣布RTX Spark筆電即日起開放預購，並首度展示為Windows企業桌面環境設計的AI超級電腦DGX Station for Windows。

微軟同步推出Microsoft Execution Containers（MXC），這項作業系統層級基礎架構可讓代理程式在Windows控管下於背景執行，並支援安全保護、監控與治理。Nadella表示，桌面環境必須成為代理程式最安全的執行場所；黃仁勳則指出，MXC將改變代理程式的開發與部署方式，成為下一代IT基礎。

RTX Spark將輝達 AI技術堆疊帶入筆記型電腦與精巧型桌上型PC。筆電即日起開放預購，預計10月16日上市；桌機版本則預計11月開賣。宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟、微星與技嘉都將推出相關系統，產品涵蓋輕薄筆電及可長時間運作的精巧桌機。

RTX Spark搭載最高6,144核心的NVIDIA Blackwell RTX GPU與最高20核心的NVIDIA Grace CPU，兩者以每秒600GB的速度互連，具備最高1 PetaFLOP FP4 AI運算效能與最高128GB統一記憶體。輝達表示，平台可在本地執行包括Qwen 3.8 Flash Next在內的AI模型；該模型具1,250億參數，並搭配510億n-gram參數，使用時不需消耗雲端額度，也不用將資料傳至雲端。

RTX Spark可執行輝達的 CUDA平台。開發者可沿用模型、工具及工作流程，在RTX Spark與DGX Station之間移轉；創作者可使用第五代Tensor核心、硬體加速AV1與4:2:2影片編解碼，以及DLSS與RTX光線追蹤；遊戲玩家則可搭配DLSS 5、Reflex與G-SYNC，在1440p解析度下以每秒超過100個畫格遊玩3A遊戲。

活動也搶先展示DGX Station for Windows。這款桌邊AI超級電腦搭載GB300 Grace Blackwell Ultra，提供748GB一致性記憶體與最高20 PetaFLOPS FP4 AI運算效能，可在本地執行最高達1兆參數的模型。輝達表示，企業開發者可在既有Windows環境中開發、微調及推論大型模型，建立持續運作的AI代理並串接Windows應用與基礎架構；有需要時，也可透過Windows Subsystem for Linux（WSL）使用Linux AI工具鏈。

輝達 Windows 微軟

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