客戶下修！iPhone 18買氣不如預期 大立光：不看好MicroLED多模光纖

大立光（3008）8日法說會捎出兩消息，首先是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max才於9月中開賣，但客戶已於9月開始下修出貨量，顯示市場買氣不如預期，其次，大立光也不看好MicroLED在CPO的發展潛力，將以技術難度更高的單模光纖FAU光纖陣列單元為切入點。

iPhone 18高階機種率先開賣，大立光透露，10月客戶拉貨動能與9月相當，但11月起拉貨將下滑，且目前看不到2027年訂單能見度，目前雖2027年初有新一波新機上市，10月起也開始拉貨，但客戶拉貨高峰已過，9月開始下修拉貨量，10月新機拉貨也補不上該下修幅度。

在CPO方面，大立光負責製造FA（光纖陣列），外購PMLA（平面微透鏡陣列）並進行耦合組裝成FAU，後續也會進一步爭取FAU組裝至Carrier（含定位珠與載板），提供完整的成套模組出貨。

公司透露2027年中之後進入交貨期，大立光指出，客戶偏好這樣出貨，主要是減少日後良率究竟是FA還是PMLA問題的爭議。

大立光指出，目前對位設備100%全由大立光內製自研，客戶最滿意是大立光的自動化線對位精度高、生產速度快，且便於進行故障排除與逆向工程，這也是大立光的優勢。

而法人好奇，友達（2409）以MicroLED切入CPO領域，認為因為MicroLED的多模光纖（Multimode Fiber）比較粗，故FA組裝上比較容易，是不是會是未來機會？對此大立光表示不看好，認為雖然光纖比較粗比較好組裝，但耗電更大，且體積較大，效率不是這麼好，目前沒有碰到客戶計畫採用。

大立光表示，Single-mode Fiber（單模光纖）比較難做，但也因此FA比較有價值，反之對大立光來說難以凸顯競爭力。

大立光透露，已有一家客戶認證通過FA產品驗證，客戶也已經直接到大立光工廠現場觀看試FAU產線demo，檢視現場產出的數據，10月就會客戶談後續FAU送樣驗證流程，大立光預估，2027年1家客戶FA會量產，方案為表面光柵耦合GC；至於邊緣耦合EC（Edge Coupling）方案目前正與客戶合作，其他客戶也在談2028年下世代計畫。