全台最大文化科技派對開幕 Yes AI Do未來情感掛牌上市

文化部、高雄市政府共同策劃，並串聯文策院、國科會、數發部、經濟部等跨部會、跨單位攜手合作的「2026 TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology × Culture Expo）」，8日以敲響主題展《Yes, AI Do.歡迎光臨－2050情感交易所》的開市鐘聲，宣告開展。

2026 TTXC以「All in AI．AI次元：共生時代」為主題，即日起至10月26日於高雄駁二藝術特區登場，規劃六大主題展、25場國際觀點論壇，以及超過百場產業媒合、交流活動，橫跨科技及產業等面向，在高雄駁二藝術特區打造國內最具代表性的文化科技展會，全方位展現文化科技的魅力。

其中「觀點論壇」於9月開放售、索票後，「VTuber演唱會內幕大揭密」、「INNOVATIONS開幕特別展演」，以及「MUTEK系列復古未來：AI驚喜派對」等節目即搶票一空。

文化部表示，TTXC邁入第四年，已成為台灣文化科技展示與國際交流的重要平台，並逐步建立展會與國際趨勢研討雙軌推進模式，串聯創作、平台與產業。

文化部指出，今年以大型展會為主體，更以AI介入親密關係為題，策劃主題展《Yes, AI Do.歡迎光臨－2050情感交易所》，延伸引導觀眾思考人機共存時代的人類文化、情感與倫理，以及社會發展關係。

高雄市政府表示，「TTXC台灣文化科技大會」連續三年在亞灣區累積近千場文化科技展演及產業活動，累計吸引逾百萬人次參與，儼然已經成為亞洲新興人氣文化科技嘉年華。

TTXC的成果展現高雄一直以來投入扶植影視產業發展的努力，從全台灣第一個成立拍片支援中心、以高雄人為名設立基金投資影視作品，進而率全台之先，投資沉浸式領域創作，催生出生奪下國際威尼斯影展大獎的作品，進而高雄VR體感劇院更成為坎城影展指定的合作劇院。

在文化部支持下，高雄跨足至虛擬製作以及AI製作，用《時空任意門》的視角，從現在穿梭到未來的影像，其中包括金鐘獎最佳導演孫介珩、國際知名導演陳奕仁等七個優秀的創作者帶來具有影響力的短片在高雄電影節全球首映，票才開賣就宣告完售。

今年TTXC展會包括由唐鳳擔任主婚人、虛擬月老為大家成交未來愛情的AI共創體驗展《Yes, AI Do.歡迎光臨－2050情感交易所》、亞洲最大沉浸式影展「XR DREAMLAND」、TTXC首度國際串聯知名電子音樂與數位藝術品牌MUTEK。

此外，還有大阪世博閉幕演出團隊登場展演「MUTEK × TTXC 2026－Let’s Play!」，以及文策院策劃、驅動文化內容與科技應用商轉落地的「INNOVATIONS文化科技創新市場展」、數位發展部數位產業署策劃的沉浸式科技藝術展「DigiWave」。

「觀點論壇」有來自15國、超過80位身為國際影視產業翹楚、影視知名IP推動的產業要角，將聚焦於「文化科技趨勢系列」、「MUTEK系列」、「虛擬製作系列」、「XR系列」與「商務領航系列」五大系列。

論壇除了分享如何開創更多文化科技與台灣IP發展的無限可能，也共商強化台灣在AI發展的文化發語權，也反思AI持續進化中，人的本質存在性與不可或缺性。

25場的觀點論壇中，「文化科技趨勢系列」邀請到「初音推手」Crypton Future Media, INC.的CEO伊藤博之，將在高雄展覽館演講廳分享他打造風靡全球虛擬歌手的文化奇蹟，TTXC更特別設計專屬本場次的紀念簽名板、規劃會後簽名會，讓與會者能更近距離交流。

經濟部今年首度加入大會，以工研院執行成果，在「INNOVATIONS文化科技創新市場展」內設置「科技新頻」展區，展現經濟部技術司輔導的研發技術應用在文化內容領域，內容涵蓋視覺孿生自主模型演算、音樂生成互動、光場立體成像、AI巡檢等技術，展現台灣產業跨域創新的研發能量與成果。