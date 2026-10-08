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台灣大電信獨家開放預購《Grand Theft Auto VI》實體版、典藏周邊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球玩家引頸期盼的3A遊戲鉅作《Grand Theft Auto VI》（俠盜獵車手6）即將重磅登場，睽違逾13年再度席捲全球遊戲市場台灣大（3045）8日宣布電信獨家取得《Grand Theft Auto VI》實體版販售資格，更全台獨家推出集結11款罪惡市主題限定周邊的《Grand Theft Auto VI：The Goodtime State – Vice City Collection》高級典藏盒。

遊戲實體版即日起於myfone網路門市開放預購，並可於11月12日起陸續出貨，讓玩家提前完成遊戲下載及安裝，11月19日遊戲正式上線後可立即開玩。高級典藏盒則可於myfone網路門市預約或預購，原價15,990元，玩家可搭配指定資費無痛入手，亦可選擇不搭資費、直接預購，並於11月19日起陸續出貨。台灣大後續亦將推出OP響樂生活《Grand Theft Auto VI》套裝，提供更多元的購買選擇。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，《Grand Theft Auto》不僅是一款遊戲，更是深度影響影視、音樂、迷因等流行文化的世界級娛樂IP，《Grand Theft Auto VI》距離前作問世已超過13年，承載全球玩家跨越世代的期待，為今年度遊戲產業最受矚目的盛事之一。此次台灣大電信獨家販售PS5《Grand Theft Auto VI》實體版、全台獨家推出高級典藏盒限定周邊，象徵台灣大遊戲事業布局進一步延伸至全球3A級大作遊戲市場，後續亦規劃結合實體門市展示，並透過子品牌「OP響樂生活」推出《Grand Theft Auto VI》專屬資費方案，打造從遊戲內容、精選設備、高速5G網路到科技顧問服務的一站式娛樂體驗。

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