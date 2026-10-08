迎接國慶、焰火晚會！電信三雄完成擴充台東、雙北等地基地台容量

2026國慶煙火將於10日晚間於台東市國際地標台東海濱公園及卑南溪出海口盛大登場，預計吸引逾10萬人次參與。為確保活動期間行動通訊與上網服務穩定順暢，中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）均宣布，在台東重要地點、雙北等地提前完成整體網路整備。

中華電信表示，除擴充基地台容量、優化5G網路效能，更導入AI智慧分析技術，即時掌握人潮與網路流量變化，動態調度網路資源，提供穩定且高品質的通訊服務。

遠傳表示，運用AI技術分析網路使用需求，完成全台重點場域的網路整備與優化作業，整體規劃涵蓋全台10項大型活動，透過部署行動通訊車、擴充逾百座周邊基地台容量、基地台參數優化作業，整體增加24萬用戶網路容量；同時安排百名人次工程團隊輪班待命，全力支援各活動場域通訊需求。

因應大型活動高峰期間大量影音分享、直播及即時通訊需求，台灣大表示，於新北、台東雙場域全面強化4G、5G網路，部署行動基地台車，並針對上百台基站進行新設、擴充及優化，增加20萬用戶容量；運用AI分析網路訊務熱區，動態調校基地台資源，搭配餘百人次工程師輪班監控，全程強化國慶高峰網路承載能力。

為因應大量人潮帶來的通訊需求，中華電信動員超過百位專業工程人員，於台東海濱公園、台東森林公園、馬亨亨大道及中華大橋等重要區域，新建近10座基地台，並完成周邊數十座既有4G與5G基地台容量擴增與優化調整。同時運用AI大數據分析人潮熱區，於關鍵地點部署2部行動基地台車，活動期間24小時管理網路運作，即時進行訊務疏導與資源調度，強化網路承載能力與服務韌性，確保尖峰時段網路品質穩定不中斷。

除國慶煙火外，中華電信亦同步完成總統府國慶大會、國慶晚會及台北101國慶展演等系列活動網路整備工作，透過基地台容量擴增、AI智慧管控及即時應變機制，提升大型活動整體網路承載能力，讓民眾無論現場參與或透過網路分享精彩時刻，都能享有快速、穩定的行動通訊服務。