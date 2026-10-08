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鞏固半導體供應鏈！經部通過合晶再投資178億元 擴大中科二林園區規模

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投資台灣事務所8日通過3家企業擴大投資台灣，其中台商回台方案的合晶科技（6182）投資178.8億元，擴大位於中科二林園區之投資與廠區規模。翻攝中科管理局網站
經濟部投資台灣事務所8日通過3家企業擴大投資台灣，其中台商回台方案的合晶科技（6182）投資178.8億元，擴大位於中科二林園區之投資與廠區規模。翻攝中科管理局網站

經濟部投資台灣事務所8日通過3家企業擴大投資台灣，其中台商回台方案的合晶科技（6182）投資178.8億元，擴大位於中科二林園區之投資與廠區規模。

經濟部表示，合晶科技為全球前十大矽晶圓供應商，產品涵蓋4吋至12吋半導體級矽晶圓及磊晶片，並以Wafer Works品牌行銷全球。因應半導體市場持續成長，該公司四度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，進一步建置新產能，擴大位於中科二林園區之投資與廠區規模，總投資金額約178.8億元，可為當地創造更多工作機會。新廠預計導入AI技術，建立製程數據分析與監測機制，強化產品品質與縮短交期，另將設置太陽能發電設備，與進行溫室氣體盤查，逐步落實低碳轉型。本次投資有助於合晶科技深化先進半導體材料之技術能力與產品布局，奠定未來成長及永續發展之重要基礎。

此外，經濟部投資台灣事務通過根留企業方案的晟鈦（3229），投資1.8億元，規劃於新北樹林廠區及桃園蘆竹廠區擴增智慧化產線，將AI技術導入工程設計、生產設備與排程管理，提高產品良率與縮短交期，並採購高效變頻冰水主機及回收製程廢液，降低排碳量及節省能源。

另一家為不具名中小企業方案的某高精密鋁合金零組件製造商。經濟部表示，這家高精密鋁合金零組件製造商主要生產噴射客機關鍵零組件、半導體設備防止空燒機構組件等，服務航太、國防及半導體等高附加價值產業，並已建立符合國際標準之製程與品質管控機制。該公司規劃於北部地區興建新廠並擴建原廠。新廠將導入AI工程應用軟體，加速製圖作業與提高品質管理效能，並將採用低碳節能設備及設置太陽能發電設施，有效降低能源耗用。這次投資將助其精進核心技術與優化製程，同時推動國防及航太產業關鍵技術自主化。

半導體 中科 供應鏈 經濟部

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