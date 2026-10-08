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熙特爾延攬「小輝達」台灣區總座當董事 強攻AI資料中心商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能系統儲能大廠熙特爾（7740）8日召開臨時股東會，會中通過補選一席董事議案，並正式延攬被譽為「小輝達」之稱Astera Labs亞太區副總裁暨台灣區總經理甘博隆擔任新董事一職，藉此助力熙特爾搶攻AI資料中心市場商機。

據悉，Astera Labs是美國那斯達克上市公司，專注於AI基礎設施的高速連接與管理晶片，目前已建立完整的全球AI產業生態系，與輝達（NVIDIA）、AMD、英特爾、Arm等主要AI平台與晶片夥伴，以及AWS、Microsoft、Google Cloud、Meta等全球雲端服務供應商建立合作關係。

不僅如此，Astera Labs也與台廠合作密切，包括技嘉（2376）、英業達（2356）、緯穎（6669）等AI伺服器ODM均為合作夥伴之一。 對此，熙特爾總經理陳伯勳指出，甘博隆加入後，將有助於熙特爾未來插旗AI資料中心市場，藉此挹注營運成長。

陳伯勳進一步表示，熙特爾過去的強項是在電池、BMS、EMS、儲能以及電力系統整合，但若要跨入AIDC，除了要懂「能源」，也必須深刻理解AI伺服器、機櫃以及資料中心未來的電力架構與客戶需求，而甘博隆的專業能力正好能強化公司過去較不足的部分。

熙特爾今年上半年每股純益5.8元，不僅較去年同期每股純益3.44元大幅成長，同時也已超越去年全年每股純益4.9元，獲利表現亮眼，今日董事會也通過改列一般板上市案，最快明年上半年改列；展望未來，陳伯勳指出，公司下半年已啟動海外布局，積極瞄準日本、美國、澳洲市場，同時透過延攬新董事後，將積極耕耘AIDC市場，預料明年就有機會開始顯著貢獻。

輝達 董事 英特爾

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