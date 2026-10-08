神達衝刺AI伺服器業務 桃園租地蓋新廠

神達（3706）8日代子公司神雲科技召開重大訊息說明會，說明神雲科技董事會決議向關係人聯華置產(股)公司取得土地使用權資產。法人指出，神達本次租下該筆桃園土地，主要用於AI伺服器產能建置。

神雲科技因營運業務及新建廠房需求，經董事會決議通過向聯華置產承租位於桃園市楊梅區富岡段883地號及員本段976地號二筆部分土地，租賃期間含興建期及營運期，興建期預計自今年11月1日起算30個月，或取得建築使用執照日止。

神達近年持續在亞太及北美擴產，亞洲方面，台灣林口廠已於9月啟用，竹南廠產能全面開出；越南廠則已量產。

北美方面，因應大客戶甲骨文（Oracle）及其他雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，神達近年持續擴增美國本土產能，主要集中於加州，在加州紐華克（Newark）、聖荷西（San Jose）及費利蒙皆設有廠區。

受惠於訂單需求強勁，神達紐華克廠區產能目前持續滿載；費利蒙第一期三棟建物預計產能將於2027年陸續開出。至於費利蒙第二期的三棟建物，預計2027年底到2028年陸續完工啟用。隨著神達持續擴張費利蒙當地產能，神達AI伺服器聚落逐步成形。