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台灣美光桃園工會取得罷工權 桃市府：關注發展、適時協助
台灣美光桃園工會不滿公司績效獎金制度，認為獎勵未能落實在基層員工身上，經勞資協調無果，昨開國際記者會宣布工會投票取得罷工權，呼籲公司重視，否則不排除發動罷工。桃園市勞動局表示，將持續關注後續發展，扮演勞資雙方溝通橋樑。
勞動局表示，台灣美光晶圓科技股份有限公司企業工會因獎金相關爭議，經市府9月4日、21日二次調解會議，雙方未能達成共識。工會10月6日完成罷工投票，同意票數達法定門檻，依法取得罷工權。勞動局將持續關注後續發展，積極尋找對話契機，扮演勞資雙方溝通橋樑，適時提供必要協助，促進雙方持續對話、縮小歧見，尋求妥適解決方案。
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