台灣美光桃園工會取得罷工權 桃市府：關注發展、適時協助

大立光（3008）8日法說會捎出兩消息，首先是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max才於9月中開賣，但客戶已於9月開始下修出貨量，顯示市場買氣不如預期，其次，大立光也不看好MicroLED在CPO的發展潛力，將以技術難度更高的單模光纖FAU光纖陣列單元為切入點。

2026-10-08 16:38