集邦：六大廠布局 VCSEL NPO 2031年市場需求估達6.5億顆

AI資料中心Scale-Up網路朝更高速傳輸發展，銅線在1.6Tbps世代面臨訊號衰減增加的挑戰，短距離互連因此加速導入光通訊方案。集邦最新《2027紅外線感測與光通訊市場趨勢》指出，VCSEL近封裝光學（NPO）具低功耗、維護彈性高及供應鏈相對完整等優勢，吸引Lumentum、Furukawa Electric、Coherent、Broadcom、ams OSRAM與HiSilicon投入研發。隨著2027至2028年起相關方案陸續推出，加上短距離光收發模組需求增加，預估2031年VCSEL市場需求量可望達6.5億顆，2025至2031年複合年成長率達38%。

在AI資料中心Scale-Up網路中，主動式電纜（AEC）主要透過多個重定時器（Retimer）處理資料遺失與訊號衰減問題。不過，傳輸速率進入1.6Tbps世代後，高頻電訊號在銅線上的衰減明顯增加，短距離傳輸有望加速轉向光互連，相關架構包括VCSEL NPO與Micro LED共同封裝光學（CPO）。

廠商方案主要採用850nm或1,060nm VCSEL。Coherent、Broadcom、ams OSRAM與HiSilicon以成熟的850nm VCSEL搭配光電二極體，總頻寬可達3.2Tbps；但色散問題可能限制傳輸距離與頻寬進一步提升。Lumentum、Furukawa Electric及計畫採用該方案的Coherent，則布局成本較高的1,060nm VCSEL。TrendForce指出，1,060nm方案具備較高光纖耦合效率、低色散、低相對強度雜訊（RIN）及較佳耐高溫表現，可支援未來更高速的傳輸需求。

集邦分析，Micro LED CPO與VCSEL NPO都須將收發光元件陣列與ASIC或GPU整合，以實現低功耗、高密度傳輸。Micro LED CPO長期具備接近位元功耗理論極限的潛力，但目前仍須克服巨量轉移、光纖匹配及耦合效率等技術與供應鏈成熟度問題。

相較之下，VCSEL NPO在位元功耗、維護彈性與供應鏈完整性方面，已有較成熟的商用條件。集邦指出，850nm與1,060nm方案都可滿足AI資料中心高密度傳輸需求，在效能與部署可行性之間取得平衡，是現階段Scale-Up光互連架構中具競爭力的方案。

後續VCSEL NPO的發展重點，將包括尋找VCSEL波長與光纖的最佳搭配、提升單顆VCSEL速率，以及縮小晶片尺寸。產業目標之一是將單顆VCSEL速率由100G提升至200G，並研發尺寸約100至200微米的Micro VCSEL，透過更高密度、多通道的陣列設計提高整體傳輸頻寬。集邦認為，隨效能、技術成熟度與供應鏈持續改善，VCSEL NPO的產業競爭優勢可望進一步鞏固。