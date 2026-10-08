台積電魏哲家力挺胡正明自傳親寫推薦序 16日發表會

天下文化於8日出版胡正明《拿出辦法來》，首度完整呈現「FinFET之父」的半導體科學家胡正明，如何從學術研究走向產業實踐，以技術突破，改變全球晶片設計與製造的發展軌跡。台積電（2330）董座魏哲家也力挺胡正明自傳親寫推薦序，並預計16日出席發表會。

獲得魏哲家、陳立武、金奇南一致推崇的胡正明院士，發明三維電晶體（FinFET）化解晶片過熱危機，幫助半導體產業突破技術瓶頸、延續產業進步動能。胡院士曾任台積電首任技術長，更將 BSIM 標準模型免費開源造福全球半導體產業。

台積電董事長魏哲家在《拿出辦法來》的推薦序中表示，「初次聽聞胡教授，是在我還在求學的時候。當年讀到他有關半導體元件可靠性的研究，就知道他在這個領域是世界首屈一指的學者。真正有機會認識他，則是在他加入台積電擔任技術長之後。而他在台積電服務的那三年，為我們日後的技術發展留下了深遠的影響。」

《拿出辦法來》由遠見‧天下文化出版，新書發表會邀請台積電董事長魏哲家等重磅貴賓致詞，並由陽明交大副校長孫元成主持與清大半導體學院院長林本堅的關鍵對談，預計16日在清華大學台積館孫運璿演講廳（新竹市光復路二段 101 號）舉辦。

從物理原理出發，突破晶片極限當晶片日益複雜、電晶體愈做愈小，如何預測晶片壽命、驗證設計效能，以及克服耗電與發熱問題，成為半導體產業持續面對的重要挑戰。

胡正明帶領團隊從基礎物理出發，建立晶片可靠性研究方法，讓業界得以預測產品使用壽命；他與研究團隊開發的電晶體模型BSIM，讓工程師能在製造前模擬電路的功能、速度與功耗。這套免費開放給業界使用的模型，成為設計與製造的共同語言，支撐台灣晶圓代工廠與全球設計公司的合作。

當平面電晶體面臨微縮極限之際，胡正明團隊進一步提出革命性的三維電晶體架構FinFET，成功解決漏電問題，延續摩爾定律的發展。如今，從智慧型手機、高效能運算到人工智慧資料中心，FinFET技術已廣泛應用於全球最先進晶片之中，深刻影響現代數位生活。

從教授到技術長 見證台積電技術崛起

書中也首次深入分享胡正明於台積電擔任技術長期間的重要經歷。年輕時，胡正明一心想當大學教授，曾婉拒英特爾的邀約，選擇完成博士學業。多年後，為了回報教育他的台灣，他又暫別熱愛的校園，走進晶圓廠。

「拿出辦法來！」2001年，張忠謀送給胡正明一塊題著這句話的水晶牌。當時，台積電要從技術追隨者走向領先者，這位暫別柏克萊、回台出任技術長的教授，肩負著尋找出路的任務。在台積電的三年，胡正明也將研究經驗帶入企業，推動前瞻技術研究、強化專利布局，並建立技術人才升遷制度。從元件的創新到人才的培養，他協助台積電累積技術領先所需的實力。