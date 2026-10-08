達發科技50G-PON 實現50+50 Gbps對稱傳輸

達發科技攜手母公司聯發科技共同參展Network X 2026，於現場展示下一世代 50G-PON AI 網路閘道器 (Gateway) 處理器與基於代理型 AI 固網寬頻網路診斷與自行修復解決方案。達發科技50G-PON 可實現 50+50Gbps 對稱式雙向效能，具低功耗優勢，相較 XGS-PON 傳輸速度最高提升五倍、延遲最高降低 80%，並將高速PON、乙太網、Wi-Fi 8與邊緣AI（Edge AI）能力整合於下一世代固網寬頻網路閘道器平台。

達發科技並宣布， 50G-PON AI 網路閘道器處理器此次入圍 Network X Awards 2026「Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation」。

隨著 AI、Cloud、4K/8K 影音、AR/MR、智慧製造等應用持續增加，固定寬頻網路除了需要更高的傳輸速度，也必須兼顧低延遲、封包處理效能與邊緣運算能力。達發科技 50G-PON 採高度整合 SoC 架構，具備強大的封包處理能力與 20 核心，並支援高速 Wi-Fi 8，可同時處理 50 Gbps PON、乙太網路接口、Wi-Fi 8 及各類加密封包處理，支援住宅、企業及產業應用持續成長的頻寬需求。

達發科技執行副總經理暨發言人謝孟翰表示，固網寬頻正從高速接取進一步朝智慧化網路演進。達發科技將 PON（ 被動式光纖網路）、乙太網、Wi-Fi、封包處理與Edge AI 整合於單一平台，不只持續提高網路頻寬與降低延遲，也讓閘道器（Gateway） 逐步具備網路診斷與自我修復能力。