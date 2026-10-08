達發展示下一世代50G-PON AI 網路閘道器處理器相關方案

達發（6526）宣布攜手母公司聯發科（2454），共同參展Network X 2026，現場展示下一世代50G-PON AI 網路閘道器（Gateway）處理器與基於代理型AI固網寬頻網路診斷及自行修復解決方案。

達發的50G-PON標榜可實現50+50Gbps對稱式雙向效能，具低功耗優勢，相較XGS-PON傳輸速度最高提升5倍、延遲最高降低80%，並將高速PON、乙太網、Wi-Fi 8與邊緣AI能力整合於下一世代固網寬頻網路閘道器平台。

達發指出，隨著AI、Cloud、4K/8K 影音、AR/MR、智慧製造等應用持續增加，固定寬頻網路除了需要更高的傳輸速度，也必須兼顧低延遲、封包處理效能與邊緣運算能力。達發50G-PON採高度整合 系統單晶片架構，具備強大的封包處理能力與20核心，並支援高速Wi-Fi 8，可同時處理50 Gbps PON、乙太網路接口、Wi-Fi 8及各類加密封包處理，支援住宅、企業及產業應用持續成長的頻寬需求。

達發執行副總暨發言人謝孟翰表示，固網寬頻正從高速接取進一步朝智慧化網路演進。達發將PON、乙太網、Wi-Fi、封包處理與邊緣AI整合於單一平台，不只持續提高網路頻寬與降低延遲，也讓 Gateway逐步具備網路診斷與自我修復能力。在達發與母公司聯發科大小平台，分工合作的策略下，高度整合光纖高速網路與Wi-Fi、5G CPE等三個技術平台，協助全球電信業者提升網路服務品質與營運效率，並為未來AI原生寬頻服務建立可持續演進的基礎。

除了高速傳輸，達發50G-PON AI 閘道器處理器也內建TOPS-level算力，可支援多種主流AI模型，讓電信業者進一步在Gateway上部署加值服務。相關AI能力可運用於網路異常偵測、自動故障診斷與自我修復能力，並支援生成式 AI 應用。