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代理式 AI 新世代來臨！ 華碩、微星、微軟 RTX Spark PC 展開預購

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩首款搭載NVIDIA RTX Spark超級晶片筆電ASUS ProArt P14（H7407BA）與ASUS ProArt P16（H7607BA）即日起開放預購。華碩／提供
華碩首款搭載NVIDIA RTX Spark超級晶片筆電ASUS ProArt P14（H7407BA）與ASUS ProArt P16（H7607BA）即日起開放預購。華碩／提供

代理式AI新世代來臨！華碩（2357）、微星（2377）及微軟（Microsoft ）宣布搭載輝達（NVIDIA）RTX Spark晶片的PC即日起開放預購，並將於10月16日起陸續出貨。

華碩首款搭載NVIDIA RTX Spark超級晶片筆電ASUS ProArt P14（H7407BA）與ASUS ProArt P16（H7607BA）即日起開放預購。

華碩新機具備最高1 PFLOP FP4 AI算力與最高128GB統一記憶體，可直接於本機執行模型推論、程式開發與專業內容創作；使用者更可依任務彈性選擇模型，串接AI代理與常用工具，從單點應用進一步打造專屬AI工作流程。

ASUS ProArt P14、P16搭配由Nous Research打造的開源AI平台Hermes，可輕鬆串聯桌面應用程式、終端機與地端檔案，自主執行多步驟複雜任務，並具備長期記憶、隔離式沙盒環境與自我強化技能。

ASUS ProArt P16（H7607BA）提供64GB、128GB 兩版本，建議售價169,999元／179,999元起；即日起，率先開放 128GB 版本預購，建議售價249,999元／269,999元，預計10月16日晚上8點在台正式上市。

此外，華碩亦推出專為執行全時本機AI運算的創作者、SOHO族、中小型企業，以及建置AI校園而生的ASUS ProArt GR1X代理人電腦 (Agent Computer)，打造多功能地端AI中樞，適合代理、模型服務、生成與創意工作流程自動化等應用場域。預計本月正式在台上市。

在微星方面，同步宣布全新Prestige N16 Flip AI+即日起正式開放預購，新機搭載 NVIDIA RTX Spark平台，將NVIDIA AI技術、RTX顯示卡與統一記憶體完美融合於輕薄強悍的Windows 筆電中。

微星表示，該機專為本地端順暢執行大型AI模型而設計，無需仰賴雲端，讓使用者在創意工作、AI應用開發與沉浸遊戲體驗之間無縫切換，將各類應用程式、工具與工作流程完美串聯，同時提供高規格的個人隱私防護。NVIDIA RTX Spark 導入NVIDIA 完整堆疊 AI 基礎架構，輕鬆勝任當前與未來的各類AI工作負載，並建立在使用者熟悉、信賴且安全的Windows平台上。

首波發布的 RTX Spark Windows 筆電中，MSI Prestige N16 Flip AI+ 是唯一配備觸控螢幕並支援專用手寫筆的2-in-1可翻轉筆電，360 度翻轉設計能在筆電、平板、帳篷與簡報模式之間輕鬆切換。

Prestige N16 Flip AI+隨附MSI Nano Pen 多功能簡報觸控筆，能與筆電完美搭配，將螢幕瞬間化作精準的數位畫布，輕鬆進行簡報播放、筆記、標註、草圖繪製與創意工作。機身底部更設計了觸控筆收納槽，具備收納與充電功能，方便攜帶更能隨手取用。

微軟稍早正式發表 Agentic AI 時代的新一代 Windows，整合本機與雲端 AI、透過 Microsoft Execution Containers（MXC）強化 agents 的安全性及全新 Windows 與 Copilot 使用體驗。微軟 Surface Laptop Ultra 即日起開放預購，並將於 10 月 16 日起陸續出貨。

微軟的願景是將 Windows 打造成混合智慧（hybrid Intelligence）平台，結合本機與雲端運算資源，並為 agents 建立更強大的安全基礎。

華碩 微軟 微星

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