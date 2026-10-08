代理式 AI 新世代來臨！ 華碩、微星、微軟 RTX Spark PC 展開預購

代理式AI新世代來臨！華碩（2357）、微星（2377）及微軟（Microsoft ）宣布搭載輝達（NVIDIA）RTX Spark晶片的PC即日起開放預購，並將於10月16日起陸續出貨。

華碩首款搭載NVIDIA RTX Spark超級晶片筆電ASUS ProArt P14（H7407BA）與ASUS ProArt P16（H7607BA）即日起開放預購。

華碩新機具備最高1 PFLOP FP4 AI算力與最高128GB統一記憶體，可直接於本機執行模型推論、程式開發與專業內容創作；使用者更可依任務彈性選擇模型，串接AI代理與常用工具，從單點應用進一步打造專屬AI工作流程。

ASUS ProArt P14、P16搭配由Nous Research打造的開源AI平台Hermes，可輕鬆串聯桌面應用程式、終端機與地端檔案，自主執行多步驟複雜任務，並具備長期記憶、隔離式沙盒環境與自我強化技能。

ASUS ProArt P16（H7607BA）提供64GB、128GB 兩版本，建議售價169,999元／179,999元起；即日起，率先開放 128GB 版本預購，建議售價249,999元／269,999元，預計10月16日晚上8點在台正式上市。

此外，華碩亦推出專為執行全時本機AI運算的創作者、SOHO族、中小型企業，以及建置AI校園而生的ASUS ProArt GR1X代理人電腦 (Agent Computer)，打造多功能地端AI中樞，適合代理、模型服務、生成與創意工作流程自動化等應用場域。預計本月正式在台上市。

在微星方面，同步宣布全新Prestige N16 Flip AI+即日起正式開放預購，新機搭載 NVIDIA RTX Spark平台，將NVIDIA AI技術、RTX顯示卡與統一記憶體完美融合於輕薄強悍的Windows 筆電中。

微星表示，該機專為本地端順暢執行大型AI模型而設計，無需仰賴雲端，讓使用者在創意工作、AI應用開發與沉浸遊戲體驗之間無縫切換，將各類應用程式、工具與工作流程完美串聯，同時提供高規格的個人隱私防護。NVIDIA RTX Spark 導入NVIDIA 完整堆疊 AI 基礎架構，輕鬆勝任當前與未來的各類AI工作負載，並建立在使用者熟悉、信賴且安全的Windows平台上。

首波發布的 RTX Spark Windows 筆電中，MSI Prestige N16 Flip AI+ 是唯一配備觸控螢幕並支援專用手寫筆的2-in-1可翻轉筆電，360 度翻轉設計能在筆電、平板、帳篷與簡報模式之間輕鬆切換。

Prestige N16 Flip AI+隨附MSI Nano Pen 多功能簡報觸控筆，能與筆電完美搭配，將螢幕瞬間化作精準的數位畫布，輕鬆進行簡報播放、筆記、標註、草圖繪製與創意工作。機身底部更設計了觸控筆收納槽，具備收納與充電功能，方便攜帶更能隨手取用。

微軟稍早正式發表 Agentic AI 時代的新一代 Windows，整合本機與雲端 AI、透過 Microsoft Execution Containers（MXC）強化 agents 的安全性及全新 Windows 與 Copilot 使用體驗。微軟 Surface Laptop Ultra 即日起開放預購，並將於 10 月 16 日起陸續出貨。

微軟的願景是將 Windows 打造成混合智慧（hybrid Intelligence）平台，結合本機與雲端運算資源，並為 agents 建立更強大的安全基礎。