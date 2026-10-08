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工研院 CareMatrix 推動照護機構智慧化管理 獲2026 ASOCIO Award

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院以「CareMatrix：AI原生長照智慧營運平台」榮獲亞太資訊服務業組織（ASOCIO）2026 ASOCIO Award。圖／工研院提供
工研院以「CareMatrix：AI原生長照智慧營運平台」榮獲亞太資訊服務業組織（ASOCIO）2026 ASOCIO Award。圖／工研院提供

面對高齡化社會帶來的照護人力短缺、資訊系統分散及跨部門管理複雜等挑戰，工研院以「CareMatrix：AI原生長照智慧營運平台」榮獲亞太資訊服務業組織（Asian-Oceanian Computing Industry Organization；ASOCIO）2026 ASOCIO Award。

CareMatrix將AI直接導入長照照護與行政營運流程，整合超過44個核心功能模組，涵蓋住民照護、臨床照護、人力、財務及稽核等面向，並可從單一據點延伸至多據點及連鎖體系，協助長照機構建立可彈性擴充的智慧營運架構。

工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟表示，高齡化與照護人力不足是臺灣及亞太各國共同面對的課題，長照機構除了提升照護量能，也需同時處理跨部門協作、多據點營運、評鑑及隱私治理等需求，傳統資訊系統已難以全面支撐現場營運。

CareMatrix的核心不是增加一套數位工具，而是讓AI真正進入長照機構的工作流程、成為照護與行政人員的工作助手，協助處理日常營運任務；同時透過權限控管、操作紀錄及稽核機制，讓AI應用過程具備可管理、可追蹤的治理基礎，建立更符合長照場域需求的智慧營運模式。

在技術上，工研院自主研發「CareMatrix.AI」架構，整合 AI 代理、任務編排、語意搜尋與知識串接等技術，讓AI不只提供問答，更能依據照護情境協助執行排程、資料記錄與工作流程，從「提供資訊」進一步走向「協助完成工作」。此外，搭配自主研發的模組化開發工具及分級權限機制，可依不同機構需求快速擴充功能，縮短系統客製與導入期程，降低長照機構導入智慧科技的門檻。

為加速技術落地，工研院預計於2026年底攜手天主教若瑟醫院展開場域合作，從第一線照護與營運需求出發，持續優化系統功能與AI應用流程。

未來將以場域驗證成果為基礎，逐步拓展至連鎖長照體系及不同型態的照護機構，提供可快速複製與擴充的智慧照護解決方案，協助業者靈活因應新據點擴展及法規要求，推動長照服務朝更智慧化、系統化方向發展。

工研院 長照 人力

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