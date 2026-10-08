台灣美光台中工會22日二次勞資調解 勞工局籲盡量協商力求共識

台灣美光晶圓工會桃園工會昨天公布投票結果，全體會員88.3%支持罷工，依法取得罷工權；台中廠工會預計22日進行第二次勞資調解，台中廠員工今天如常上班。中市勞工局表示，該案不僅是勞資雙方關係，更涉產業發展與國際科技市場，情勢複雜，建請工會儘可能在調解會議中與資方洽商，力求共識，切勿輕易採取罷工手段。

台灣美光晶圓工會桃園工會昨天公布投票結果，依法取得罷工權；台中廠工會預計22日進行第二次勞資調解，後續也可能發動罷工投票取得罷工權。美光表示，尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序，公司聽到員工所表達的關切，重視這些意見，將持續傾聽員工聲音，並本於善意與各工會進行溝通。

中市勞工局指出，美光公司勞工反映因績效獎金及分潤衍生爭議，勞工局於8月28日主動函送熟稔勞資爭議的專家學者名單給主管機關中科管理局，供其擇定調解委員參採。經中科管理局9月15日召開勞資爭議調解委員會，調解結果因資方要帶回研議，雙方同意於10月22日上午續行第2次調解會議。

勞工局表示，本案不僅是勞資雙方的關係，更涉產業發展與國際科技市場，情勢較為複雜，勞工局提醒工會可能需經多次調解溝通，並建請工會儘可能於調解會議中與資方積極洽商，力求共識，切勿輕易採取罷工手段，以維護勞資和諧關係與勞工實質權益。

勞工局強調，將持續追蹤，並與中科管理局、工會保持聯繫，如有涉及勞工局權責或需跨機關協處事項，將主動配合辦理。另勞工如有勞動法令或權益保障相關疑義，亦提供法令諮詢及協助管道，並依規定提供勞工權益基金相關扶助及免費法律諮詢，以協助保障勞工權益。