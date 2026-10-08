蔡英文史丹佛演說 揭台灣「快速量產高科技」硬實力

前總統蔡英文8日出席「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」(Stanford DEFCON 2026 Technology & National Security Conference)，並以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」（Building Security Together: Taiwan’s Role in Global Stability）為題發表演說。

蔡英文表示，今天所面對的挑戰，已經無法再被清楚地劃分成不同類別。科技與國家安全已經密不可分；而經濟韌性，也取決於供應鏈、產業能力，以及能否取得關鍵科技。許多過去主要由政府處理的問題，現在都需要產業界、研究人員、投資人以及公民社會更廣泛的共同參與。

蔡英文提到，台灣少數有能力真正增加製造產能、幫忙解決供應問題的民主國家，而不只是需要安全支援的國家。大家最熟悉的例子，就是半導體。但台灣的重要性，其實不只在晶片本身。

蔡英文舉例，美國現在擁有全球大約四分之三的 AI 運算能力，而這些系統使用的先進晶片，幾乎都由台灣企業製造。使用這些晶片的 AI 伺服器，也有大約九成是台灣企業生產的。換句話說，今天AI的發展，很大一部分建立在台灣的製造能力上。而台灣的角色，也不只是在半導體。

她說，AI要真正運作，背後還需要很多東西，包括製造設備和材料、伺服器、通訊設備、散熱和電力系統，以及各種關鍵零組件。這些領域，都有台灣企業深度參與。衛星也是一個例子。這個產業正在快速成長，而衛星和通訊系統需要的射頻晶片、電路板，台灣企業本來就是重要的供應者。

她表示，這些技術，也直接跟安全有關。再先進的科技，如果做不出足夠的數量，不能很快調整，也不能在需要的時候交付，就很難真正發揮作用。現在的武器系統，可能幾個月就有很大的變化。而快速調整、快速生產，正是台灣產業幾十年來累積的能力。

蔡英文提到，台灣這種快速調整、快速解決問題的能力，正是未來很多安全科技所需要的。過去我們也一直把這些產業能力，用來跟夥伴一起解決問題。不論是在疫情期間協助其他國家，或是一起打造更穩定、更有韌性的科技和製造供應鏈，都是如此。

她認為，所以真正要做的，是建立一個彼此合作的網絡。每個民主國家都把自己最擅長的能力放進來，減少對單一來源的過度依賴，也確保在供應鏈中斷、或安全情勢改變的時候，還有能力一起回應。而在某些領域，要讓這個網絡真正運作，台灣是不可或缺的一環。

蔡英文指出，以無人機為例。目前已經有超過兩百家台灣企業投入這個產業。無人機需要的控制器、馬達、攝影機和各種電子零組件，很多都是台灣原本就很擅長、也有能力大量生產的產品。

她也指，在反制無人機這一塊，台灣其實也已經具備很好的條件。干擾器、雷達和其他反無人機系統，都需要特殊晶片。台灣已經有具競爭力的廠商，也有能力把夥伴的設計真正做成產品，而且可以大量生產。

蔡英文說，自主系統需要的「大腦」，台灣也有能力提供。台灣生產全球超過九成的AI伺服器，晶片設計公司也提供無人機需要的影像和運算模組，讓它們可以導航、辨識目標，甚至在通訊或衛星訊號受到干擾時，還能繼續運作。

蔡英文強調，台灣位在第一島鏈的中心，同時也是全球科技產業非常重要的一員。地理位置、民主制度、科技能力和產業實力放在一起，讓台灣扮演一個很難被取代的角色。一個安全、有韌性的台灣，有助於維持印太地區的穩定。台灣的科技和產業能力，也能讓全球供應鏈更安全、更可靠。

她表示，全世界沒有太多民主國家，能夠提供台灣擁有的這些能力。有些領域，甚至很難找到替代者。

台灣有先進的製造能力、有長期累積的製程經驗、有工程人才，也有非常完整的電子產業供應鏈。更重要的是，台灣有能力把複雜的設計真正做成產品，而且可以做得穩定、快速，也可以大量生產。

她直言，這些能力，不是蓋幾座工廠就能立刻得到的，而是幾十年累積出來的一整套產業實力。未來應該一起做的，是把彼此最擅長的能力結合起來，一起建立共同安全所需要的產業和技術能力。如果要讓科技、產業和安全都更有韌性，台灣不只是一個重要的合作夥伴，更是不可或缺的夥伴。