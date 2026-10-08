安迅士 Axis 攜手準線智慧科技 打造轄區 AI 防汛新標竿

因應極端氣候的考驗，安迅士網絡通訊公司（Axis）與準線智慧科技日前共同主辦「科技防汛・守護轄區：全方位智慧防災與AI視覺告警技術分享會」，會中聚焦AI影像、網路音訊與環境感知技術如何應用於轄區安全與水情防汛，雙方期許未來持續推出更多全方位科技防災解決方案，透過AI感知、主動告警與即時通報技術，協助打造安全、更具韌性的智慧城市。

此次分享會以實際轄區管理情境為核心，展示Axis如何透過影像AI、雷達、熱感攝影機與網路音訊設備，協助管理人員從「被動監看」轉為「主動發現與即時應變」。現場以河濱公園及橋梁等場景進行情境展示，從平日的人流與異常事件辨識，到天候轉差後的防汛預警，再到人員持續逗留時的加強警示，完整呈現從事件偵測、確認到主動告警的自動化應變流程。

在日常管理情境中，AXIS P1475-LE槍型網路攝影機搭載Axis最新一代ARTPEC-9晶片，可透過AI影像分析協助辨識人流、長時間逗留及進入管制區等事件；當系統發現異常狀況時，可進一步連動鄰近的網路音訊喇叭進行語音廣播，協助管理人員減少對人工監看的依賴，主動提醒現場民眾。

另外，透過熱感攝影機，可針對河堤停車場區的電動車充電樁進行溫度俱測，當溫度超過設定上限時，亦會發出警示並連動附近喇叭進行告警。

當雨勢加劇、進入防汛預警階段，系統則可進一步結合AXIS雷達與PTZ攝影機，協助管理人員掌握危險區域狀況。例如透過雷達偵測河岸步道是否仍有人員滯留、車輛是否誤入封閉區域，以及是否有人跨越封鎖線靠近危險水域；當偵測到異常事件時，PTZ攝影機可搭配自動追蹤功能快速鎖定目標，協助管理人員即時核實現場狀況。另一方面，網路音訊設備可立即播放語音警示，必要時亦可搭配AXIS I8116-E網路影像對講機進行雙向溝通，提升現場處置效率。

除了防汛情境外，現場亦以橋梁場景展示AI主動發現管理事件的應用。例如當 AI攝影機偵測到民眾長時間停留於橋梁護欄旁或進入非通行區域時，系統可即時辨識異常行為，並透過鄰近網路音訊設備播放語音提醒，主動引導人員離開危險區域。透過影像AI與網路音訊的串聯，管理人員可從傳統的「發現問題後處理」，進一步轉向「主動發現、即時提醒與快速應變」。