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文法商新鮮人前進科技業 GOLF學用接軌聯盟搭起跨域人才橋樑

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI時代來臨，104人力銀行發現，2026年第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會突破6.7萬個，其中62%不限科系，文法科系學群進入AI工作大有機會。路透
AI時代來臨，104人力銀行發現，2026年第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會突破6.7萬個，其中62%不限科系，文法科系學群進入AI工作大有機會。路透

文法商學生如何跨出科系框架，掌握AI時代的職涯機會？根據 104人力銀行公開職缺資料，2026年第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會突破6.7萬個，其中62%不限科系。為協助學生將原有專業轉化為實務能力，GOLF學用接軌聯盟推出首屆「GOLF新手村」，串聯4家企業、7所學校、10支團隊挑戰企業真實議題，已有文法商背景學生於活動結束後獲邀至企業實習，展現跨域學習的具體成果。

由友達光電、仁寶電腦、緯創資通共同發起的GOLF學用接軌聯盟，提供超過700門產業導向課程，累積超過2萬名學生參與學習平台，並透過企業專案與實習資源，協助學生接軌職場。

根據GOLF學用接軌聯盟校企合作委員會提供、由元智大學創新創業中心陳懷傑主任製作的學生跨域需求調查分析，受訪人社學生呈現「有興趣但缺信心」的現象。主要顧慮包括擔心科系背景影響錄用、認為科技業需要理工技能，以及不清楚有哪些適合自己的職位，反映學生對職涯資訊與實務探索的需求。

為協助學生建立對產業與自身能力的認識，「GOLF 新手村」由遠傳電信、志聖工業、東元電機及研揚科技提出真實議題，並由企業業師引導團隊釐清需求、分析問題及提出成果。學生得以在專案過程中，練習將課堂所學運用於企業情境，累積跨域合作經驗。

以東元電機與元智大學「平東」團隊的合作為例，學生從商管角度切入，針對人工智慧資料中心（AIDC）電力系統與國內外儲能市場進行研究，將市場分析與商業思考運用於科技產業議題。

另一項由遠傳電信與元智大學「Delta Force」團隊合作的專案，則由數位行銷與人力資源背景學生，協助建立可量化「AI 分享影響力」的方法。透過具體任務，學生將原有專業帶入AI應用情境，練習理解企業需求、設計衡量方式，探索自身能力在科技領域的應用。

GOL 學用接軌聯盟理事長暨新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示，聯盟確立三大推動方向：增加AI課程內容、推動課程國際化與多語系，以及將學習資源拓展至社會科學與人文相關科系。他指出，面對AI帶來的產業變化，人才培育仍須回到人本身，為學生提供接軌產業所需的資源。

為深化上述方向，聯盟串聯人文社會與產業實務創新鏈結計畫 iLink、大專校院國際生留臺就業輔導專業化專案，以及台北市電腦商業同業公會跨域產學拓展中心，透過參與交流與成果分享，拓展教學及產業合作機會，並與台北市電腦商業同業公會簽署合作意向書，進一步推動跨域產學合作。

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