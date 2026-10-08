AI代理人薪酬也不公 演算法存在性別偏見

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI代理人也面臨薪資不平等！歐洲人工智慧研究指出，在虛擬實境辦公室環境中，人類使用者給付具女性外貌與聲音的AI代理人薪酬，比相同技術與能力條件下的男性AI代理人低了約一成。學者警告，這項實驗反映人類既有的職場性別偏見已被投射至人工智慧互動中。

虛擬職場性別偏見

《歐洲新聞網》報導，愛爾蘭利默里克大學聯合蘇黎世大學與SKEMA商學院發布最新研究，該團隊安排189名受試者於虛擬實境辦公室環境中與AI助手共同完成任務，並讓受試者將實際的現金報酬分配給AI助手。

實驗顯示，儘管背後運行的演算法模型與工作表現完全一致，具有女性外貌與聲音的AI代理人所獲得的報酬，卻比男性外貌的AI代理人少了10.25%。對此，這項研究首次透過具體數據證實職場性別偏見在數位互動中的複製現象。

事實上，受試者在問卷中普遍聲稱AI的性別不影響決策，但在實際分配資金時，卻顯著表現出對男性呈現形式的偏好，甚至將男性AI評價為具備較高的「類人感」，顯示潛意識偏見已深植於人類對科技產品的評價機制中。

演算法加劇薪資差距

《愛爾蘭時報》報導，隨著企業日益依賴AI代理人處理接單、外包或自動化薪酬結算，若客觀的薪資分配軟體滲入人類視覺偏見，將導致女性呈現的AI代理人長期收益持續落後。

研究團隊警告，這項差距並非偶然的技術瑕疵，若未在開發階段納入性別中立規範，既有的刻板印象將被大規模編碼進自動化薪酬系統中。未來，開發者應在系統測試階段導入性別偏見評估模型，從視覺與語音設計切入源頭管理，防止真實世界的社會不平等在AI時代持續蔓延。

【更多精采內容，詳見 】