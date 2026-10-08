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志聖先進封裝設備產學研發 獲 TSIA 半導體設備創新獎肯定

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
志聖董事長梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影
志聖董事長梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影

台灣半導體產業協會（TSIA）迎接成立30周年，今年首度設立「半導體設備創新獎」，三組獲獎研究團隊中，有兩組與志聖工業展開設備技術合作，展現台灣先進封裝設備產學研發能量。

明志科技大學研究團隊針對Bonding（接合）製程關鍵組件提出解決方案，提升設備整體穩定性；逢甲大學則運用熱與固力模擬及AI技術，協助改善加熱爐的加熱系統與節能問題。兩項研究均結合設備開發的實際需求，透過產學合作推動關鍵技術優化。

志聖持續深化產學合作，強化先進封裝設備自主研發能力。適逢TSIA 30周年，志聖擔任鑽石級贊助商，G2C聯盟均豪、均華及東捷亦以金級贊助參與，共同支持台灣半導體產業發展。

志聖 半導體 研發

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