志聖先進封裝設備產學研發 獲 TSIA 半導體設備創新獎肯定

南亞科技在10月1日通過國科會科學園區審議會審議，宣布投資設立屏東分公司並落腳屏東科學園區，興建全新的12吋晶圓廠。關鍵落槌者南亞科總經理李培瑛接受《聯合報數位版》採訪時，透露幕後過程，指南亞科新12吋DRAM廠是因AI需求爆發而急於興建，但在這股AI大浪潮下，取得用地一波三折，最後不得不向府院求援 。

2026-10-08 11:00