微星 Prestige N16 Flip AI+登場 搭載 NVIDIA RTX Spark 平台

全球高效能筆電領導品牌MSI 微星（2377）宣布，全新 Prestige N16 Flip AI+ 即日起正式開放預購！Prestige N16 Flip AI+ 領先搭載 NVIDIA RTX Spark 平台，將 NVIDIA AI 技術、RTX 顯示卡與統一記憶體完美融合於輕薄強悍的 Windows 筆電中。

專為本地端順暢執行大型 AI 模型而設計，無需仰賴雲端，讓使用者在創意工作、AI應用開發與沉浸遊戲體驗之間無縫切換，將各類應用程式、工具與工作流程完美串聯，同時提供高規格的個人隱私防護。

NVIDIA RTX Spark 導入 NVIDIA 完整堆疊 AI 基礎架構，輕鬆勝任當前與未來的各類 AI 工作負載，並建立在使用者熟悉、信賴且安全的 Windows 平台上。

Prestige N16 Flip AI+ 領先搭載NVIDIA RTX Spark 平台，這款全新超級晶片完美整合NVIDIA Grace CPU 與 Blackwell RTX GPU，將全球 AI 的加速軟體 CUDA帶入具備高行動力的筆電中。藉由最高達 1 Petaflop 的 FP4 AI算力，為創作者與開發者提供強悍的本地端環境，能順暢運行代理式AI、模型原型開發、程式編碼與內容創作。

專為代理式AI世代而生，NVIDIA RTX Spark平台讓PC從單純的工具，進化為不可或缺的 AI 智慧夥伴。本地端的代理式AI能隨時執行任務、生成素材並輔助撰寫程式碼，使用者能專注在最核心的創造性工作。將AI輔助工作保留在本地端執行能有效保護資料隱私、節省雲端訂閱成本，並避免網路延遲，實現零時差的即時回應。此外，RTX Spark更透過光線追蹤、DLSS 與 Reflex低延遲技術，全面加速創作流程與遊戲體驗。

Prestige N16 Flip AI+ 最高配備 128GB 統一記憶體(Unified Memory)，由 CPU 與 GPU 共享記憶體空間，能讓大型AI 模型流暢運作，即便處理高達 90GB 的複雜 3D專案、高解析度影音素材，或是同時在多個高負載應用程式間切換，依然維持極速穩定的極致效能。

作為史上最省電的 RTX 晶片，NVIDIA RTX Spark為輕薄筆電帶來極致持久的效能表現。搭配 Prestige N16 Flip AI+ 配備的 99.9Wh 超大容量電池與即時喚醒的敏捷反應，無論是否連接電源，使用者都能從待機狀態瞬間切換至會議、繪圖創作、程式開發或代理式AI工作流，隨時保持最高生產力。

專為創作者而生的頂級觸控螢幕，靈活賦能多元工作流

Prestige N16 Flip AI+ 不僅具備頂尖效能，更配備16吋UHD+ 先進串聯式 OLED 觸控螢幕，專為極致精準的創作需求與沉浸遊戲娛樂體驗打造。擁有超過1,000 nits峰值亮度、100% DCI-P3 廣色域、Calman 專業色彩認證、Delta E < 1的極致色彩準確度，並支援VRR可變更新率技術，能呈現優異的對比度、生動色彩與極致順暢的動態畫面，完美滿足專業內容創作、影音娛樂與遊戲需求。