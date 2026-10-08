台灣美光取得罷工權 資方持續溝通

台灣美光晶圓工會（桃園工會）昨天公布投票結果，全體會員百分之八十八點三支持罷工，依法取得罷工權；台中廠工會預計廿二日進行第二次勞資調解，後續也可能發動罷工投票取得罷工權。業界關注恐引爆新一波記憶體缺貨潮，再次助漲報價。

美光表示，尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序，公司聽到員工所表達的關切，也十分重視這些意見，將持續傾聽員工聲音，並本於善意與各工會進行溝通。勞動部則呼籲美光審慎考量員工想法，提出具體可行方案，與工會協商。

美光桃園工會昨舉行國際記者會指出，二二五八名入冊會員中，一九九四人投下贊成票，百分之八十八點三的會員支持罷工，取得罷工及設置糾察線權利。工會代表說，後續是否發動罷工，主要視美國時間八至九日董事會後，公司能否提出明確方案對等協商，若董事會無具體結果，不排除透過簡訊方式與員工通知罷工行動，並規畫十九日建議員工以休假形式上凱道發聲。

台中工會則說，廿二日調解若破局，不排除後續爭議行動。

美光為全球第三大ＤＲＡＭ廠，市占率約百分之廿五，台灣美光產能占美光總產能比重高達六成以上，台中與桃園廠區都為美光生產最先進的產品，在全球記憶體供不應求、價格飆漲之際，台灣美光產線若因罷工而停擺，牽動全球至少百分之十五以上記憶體供給，業界直言「茲事體大」。

工會表示，訴求並非單純要求加薪或增加獎金，而是希望員工在景氣低迷時共同承擔營運風險、公司受惠於ＡＩ帶動記憶體需求而成長時，也能透過制度合理分享成果。