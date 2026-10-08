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SpaceX籌資衝AI金額上看1.2兆元 台鏈利多

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
外電報導，全球首富馬斯克全力衝刺AI，旗下SpaceX正尋求籌資400億美元（逾新台幣1.2兆元），用於購買輝達AI晶片。 美聯社
外電報導，全球首富馬斯克全力衝刺AI，旗下SpaceX正尋求籌資400億美元（逾新台幣1.2兆元），用於購買輝達AI晶片。 美聯社

外電報導，全球首富馬斯克全力衝刺AI，旗下SpaceX正尋求籌資400億美元（逾新台幣1.2兆元），用於購買輝達AI晶片。業界看好，馬斯克要砸大錢買晶片擴充AI戰力，將助攻台積電（2330）、鴻海、廣達等台灣相關供應鏈後市。

《英國金融時報》引述知情人士說法報導，SpaceX計劃籌集約100億美元銀行貸款，以及300億美元投資級債務，用於支付這筆規模龐大的輝達AI晶片訂單。

私募資金業者阿波羅全球管理公司將主導這筆交易，並協助向廣泛的投資人發售債務。知情人士說，債券投資機構品浩（PIMCO）也是少數洽談為這筆交易出資的貸款機構之一。交易預定2027年完成。

SpaceX的融資計畫凸顯出，為了支應資料中心、晶片以及其他支撐AI發展的基礎建設投資，市場正籌集極為龐大的資金。

報導指出，由於SpaceX信評為BBB等級，屬於投資級評等中倒數第二級，因此保險公司及退休基金將能夠購買SpaceX債券。阿波羅和品浩拒絕置評；SpaceX和輝達則尚未立即回覆置評請求。

馬斯克曾宣布完全採用輝達晶片，並大讚Vera Rubin架構。他在SpaceX 8月的財報會議上談到輝達最新AI平台時表示：「我們已決定完全採用輝達，因為我們認為Vera Rubin架構是最好的架構。」

業界認為，SpaceX大籌資買輝達晶片，將推升輝達GPU出貨動能更強勁，有利輝達晶片主力代工廠台積電先進製程訂單，鴻海、廣達等AI伺服器代工廠也有糖吃。

輝達已於8月下旬宣布，第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃亮相，由鴻海集團旗下鴻佰科技組裝完成，出貨對象是微軟，透過100%自動化生產線，展現先進製造能力，並將帶動鴻海在AI產品出貨跟著起飛。

這筆交易將進一步深化SpaceX與輝達的合作關係。馬斯克先前已承諾，在其AI計畫中進一步擴大採用輝達的技術。對輝達而言，這筆交易也將是一項勝利，因為該公司正面臨愈來愈多晶片業者的競爭，這些同業正試圖挑戰輝達的主導地位。

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