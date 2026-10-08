特斯拉攜台積蓋晶圓廠生變 聯電意外沾光！ADR早盤上漲

特斯拉執行長馬斯克昨（7）日表態「僅考慮找台積電分租Terafab廠區的部分土地，不包含營運」，英特爾執行長陳立武也確認繼續與特斯拉Terafab晶圓廠合作，與英特爾已有深度合作的聯電（2303）再度「撿到槍」。

聯電先前已與英特爾展開合作，攜手開發12奈米。日前業界傳出台積電將介入運營Terafab晶圓廠，市場憂心將壓縮英特爾未來發展空間，進而不利後續與聯電的發展，進而開始拋售持股。

受「台積電可能加入Terafab晶圓廠營運」傳言影響，英特爾本周前兩個交易日分別下跌2.6%、3.2%。聯電ADR周一也重挫8.95%，之後與台灣普通股也天天跌；不過，英特爾股價與聯電ADR周三在美股早盤科技股疲弱之際，仍雙雙上漲，透露市場信心逐步回籠。

隨著陳立武昨天表態，英特爾將持續參與計畫，為合作前景注入信心。業界認為，近期股價同樣承壓、與英特爾攜手開發12奈米的聯電，布局也可望重新受到市場重視，重新討回公道。

聯電與英特爾合作仍按計畫推進。聯電執行長王石先前於法說會上強調，12奈米預計2027年展開客戶產品投片及試產，2028年量產貢獻將更明顯，雙方結合聯電晶圓代工經驗與英特爾FinFET技術及既有產能，在美國亞利桑那州生產。