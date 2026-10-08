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台塑新智能 麥寮建置AIDC

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台北報導

台塑新智能搶攻AI算力商機再下一城。台塑新智能昨（7）日宣布攜手創曦資訊，以麥寮工業園區為首波據點建置MW級AI資料中心（AIDC），雙方並規劃成立雲端服務供應商（CSP）合資公司，跨足主機代管、算力出租等服務，營運版圖從能源延伸至AI基礎設施。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，此次合作不只是新增一座AIDC，而是把台塑企業既有大型工業場域、電力及公用設施等資源，轉化為AI時代的新成長動能。

隨AI資料中心大量建置，電力、冷卻及基礎設施成為發展關鍵。台塑新智能看準台塑企業長期累積的能源及工業場域優勢，將整合相關資源投入AI數位基礎建設，擴大新能源事業的應用範圍。

其中，成立CSP合資公司是此次布局重點。王瑞瑜指出，未來將串聯AIDC建置、營運及算力服務，使台塑新智能不再只參與前端工程，而是一路延伸至後端算力營運，並以麥寮示範案累積經驗，作為後續複製至其他場域的基礎。

台塑 麥寮 算力

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