南亞攜手韓廠 搶AI電力市場

南亞（1303）攜手南韓，擴大搶進AI電力。南亞繼日前攜手國內重電領導大廠華城電機、大同等同業，結盟進軍美國等電力基礎建設市場後，昨（7）日再宣布與南韓第一大重電暨工業自動化企業LS ELECTRIC合資成立「南亞樂星」公司。

新公司將發揮雙方資源與專業互補效益，提升整體市場競爭力，積極掌握台灣電力基礎建設市場的成長契機；未來更將進一步拓展美國等國際重電市場，擴大電力事業版圖。

此次合資公司設立協議的簽署，由台塑集團常務委員王瑞瑜、南亞資深副總陳祐聖，會同LS ELECTRIC會長具滋均、營運長蔡大錫等高層共同見證，展現雙方深化合作、攜手拓展台灣電力事業的決心。

LS ELECTRIC隸屬於南韓LS集團，核心業務涵蓋電力設備、輸配電系統、直流（DC）技術及智慧能源解決方案等領域，目前亦積極將在台業務由電力設備供應延伸至工程設計與專案承攬，與南亞持續拓展重電事業、建構全方位電力解決方案的發展方向高度契合。

雙方合資成立「南亞樂星」後，初期將聚焦建立在地化、快速且完整的服務能力，逐步布局投標、工程設計、技術支援等關鍵環節。