快訊

勞動部預告修法⋯薪資揭露門檻擬調至5萬元 餐飲業憂增議薪、徵才難度

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞「三個電」發威 明年更好！超級綜效正要放大

經濟日報／ 記者任君翔嚴雅芳／台北報導
台北紡織展第二天，久未露面的台塑企業管理中心主任委員王文淵（左五）到場，由集團主要主管包括台塑集團總裁暨南亞董事長吳嘉昭（右五）等陪同巡場。中央社
台北紡織展第二天，久未露面的台塑企業管理中心主任委員王文淵（左五）到場，由集團主要主管包括台塑集團總裁暨南亞董事長吳嘉昭（右五）等陪同巡場。中央社

南亞（1303）「三個電」發威，營運大爆發。台塑集團總裁暨南亞董事長吳嘉昭昨（7）日表示，南亞旗下電子材料、南電及南亞科三大電子事業帶動下，營運「今年已經很好，明年會更好」，其中高階電子材料將更緊缺、南亞的超級綜效正要放大。

南亞股價昨日同步反映市場期待，盤中一度攻上322元漲停價，股價、市值同步改寫歷史新高紀錄。吳嘉昭指出，南亞這一波成長並非來自單一產品，而是電子材料本業加上兩大轉投資同步受惠AI、高效能運算與先進封裝需求升溫，形成「三個電」共同撐起營運。

吳嘉昭談話重點
吳嘉昭談話重點

其中，南亞本身電子材料布局最為完整。吳嘉昭表示，公司從銅箔基板（CCL）、銅箔、玻璃纖維紗、玻纖布到環氧樹脂等PCB上游關鍵材料都有布局，不同材料可相互整合，「它的力量很大」。隨AI伺服器、高速交換器及高效能運算設備持續升級，PCB規格同步往高頻、高速、低損耗方向發展，南亞完整材料鏈優勢開始放大。

高階玻纖紗、玻纖布更已出現供應吃緊。吳嘉昭指出，產品階層愈高，未來供應愈缺，主要是高階材料技術門檻高，新產能並不容易快速開出。這也使得具備材料整合能力與技術基礎的業者，更能掌握AI材料升級帶來的商機。

CCL同樣是南亞明年重要成長動能。隨AI伺服器與高速運算需求持續擴大，板材規格不斷升級，對低損耗、高耐熱及高階樹脂配方需求同步提高。南亞從玻纖、銅箔、樹脂一路做到CCL，能夠掌握上游原料與終端板材需求變化，明年電子材料事業仍被吳嘉昭直接看好。

轉投資方面，南亞電路板明年也被點名會比今年更好。南電主要產品包括ABF載板、BT載板等，受惠AI晶片、高效能運算與先進封裝需求維持高檔，載板需求仍具支撐，成為南亞轉投資的重要成長來源。

南亞科方面，吳嘉昭表示，明年營運可望維持目前高檔。隨記憶體市場供需改善、價格回升，南亞科今年營運明顯轉強，也進一步挹注南亞投資收益。

南亞 吳嘉昭 南亞科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

CCL 關鍵材料他都有！南亞漲勢停不住 股價突破300元

盲猜台光電、欣興誰先漲停？009828包辦三國龍頭：告別追高被洗出場

台塑集團總裁吳嘉昭：石化景氣明年有望改善

南亞攜手南韓LS ELECTRIC成立「南亞樂星」 搶攻AI與能源轉型商機

相關新聞

台灣美光罷工危機升高 業界：牽動記憶體供給…茲事體大

台灣美光桃園工會昨（7）日公布投票結果，全體會員88.3%支持罷工，依法取得罷工權；台中廠工會預計22日進行第二次勞資調解，後續也可能發動罷工投票取得罷工權。業界關注恐引爆新一波記憶體缺貨潮，再次助漲報價。

特斯拉攜台積蓋晶圓廠生變…馬斯克態度急轉彎

台積電攜手特斯拉在德州運營晶圓廠出現變數，特斯拉執行長馬斯克3日才透露「雙方有在談」，昨（7）日卻改口指出，特斯拉Terafab晶圓廠將由旗下企業獨立建造與營運，粉碎Terafab可能由台積電經營的傳聞。與此同時，英特爾執行長陳立武表態：「將持續參與Terafab計畫」。

南亞「三個電」發威 明年更好！超級綜效正要放大

南亞「三個電」發威，營運大爆發。台塑集團總裁暨南亞董事長吳嘉昭昨（7）日表示，南亞旗下電子材料、南電及南亞科三大電子事業帶動下，營運「今年已經很好，明年會更好」，其中高階電子材料將更緊缺、南亞的超級綜效正要放大。

SK海力士來台釋千億大單！找上力成、和碩代工 挹注兩台廠營運熱轉

南韓記憶體大廠SK海力士集團強攻AI，旗下NAND快閃記憶體暨固態硬碟（SSD）大廠Solidigm重磅來台，釋單力成與和碩，擴大AI資料中心固態硬碟（SSD）供應，估計訂單規模一年上看數百億至千億元，近期開始出貨，挹注力成與和碩迎大單，營運熱轉。

台塑新智能 麥寮建置AIDC

台塑新智能搶攻AI算力商機再下一城。台塑新智能昨（7）日宣布攜手創曦資訊，以麥寮工業園區為首波據點建置MW級AI資料中心（AIDC），雙方並規劃成立雲端服務供應商（CSP）合資公司，跨足主機代管、算力出租等服務，營運版圖從能源延伸至AI基礎設施。

南亞攜手韓廠 搶AI電力市場

南亞攜手南韓，擴大搶進AI電力。南亞繼日前攜手國內重電領導大廠華城電機、大同等同業，結盟進軍美國等電力基礎建設市場後，昨（7）日再宣布與南韓第一大重電暨工業自動化企業LS ELECTRIC合資成立「南亞樂星」公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。