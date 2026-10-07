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影／晶圓走進桃機 從國門看台灣半導體如何改變日常

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
《未來之前：台灣晶圓的重量》展覽，即日起至11月8日於桃園國際機場C2候機室展出，讓看不見的科技化為旅客可感的生活連結。記者黃仲明／攝影
《未來之前：台灣晶圓的重量》展覽，即日起至11月8日於桃園國際機場C2候機室展出，讓看不見的科技化為旅客可感的生活連結。記者黃仲明／攝影

財團法人昇恒昌基金會策劃《未來之前：台灣晶圓的重量》展覽，即日起至11月8日在桃機C10候機室展出，讓候機旅客透過一片晶圓，了解科技如何一路陪伴人們的生活，並重新認識這片土地累積多年的產業能量。桃機既是台灣人才、技術與產業走向世界的國門，也是半導體相關產品與零組件往來全球的重要節點。

《未來之前：台灣晶圓的重量》展覽今天在桃機第二航廈C10候機室舉行開展儀式，桃園國際機場公司副總經理余崇立、外交部國際傳播司專委吳芬滿、經濟部產業技術司科長陳曼蝶、財團法人國家實驗研究院長蔡宏營、財團法人潘文淵文教基金會董事長史欽泰、財團法人工業技術研究院院友會秘書長羅達賢、《造山者－世紀的賭注》紀錄片導演蕭菊貞及昇恆昌免稅商店總經理江建廷等人均出席。

江建廷表示，本次展覽結合《造山者—世紀的賭注》紀錄片等內容，從產業、人才與科技等面向呈現台灣半導體發展歷程。展覽分為三大展區，其中「造山者：未來的起點」回顧台灣半導體發展的重要節點與人才故事。

而「一片晶圓：翻轉世界」則是從晶圓製程延伸至手機、智慧穿戴及電子票證等生活應用；「領航全球：世界同行」則呈現台灣半導體完整產業鏈，以及產學研合作所形成的產業能量，讓旅客從不同面向理解一片晶圓背後的產業累積。

園國際機場公司副總經理余崇立表示，機場本身就是高度仰賴科技運作的場域，從報到、安檢到飛行，旅客每天使用的機場服務與系統，都與半導體技術密不可分。展覽把原本距離大眾較遠的半導體產業帶進機場，讓旅客不用走進工廠，也能從熟悉的機場服務看見科技與生活的連結。

國家實驗研究院長蔡宏營指出，桃園機場是台灣連結世界的「國家門戶」，半導體雖看似遙遠，卻早已成為支撐通關、飛行及現代生活的隱形力量，透過紀錄片與實體展覽，可看見台灣半導體「從在地出發、連結世界」的發展軌跡。

《未來之前：台灣晶圓的重量》展覽結合《造山者》紀錄片等內容，從產業、人才與科技等面向呈現台灣半導體發展歷程，將晶圓帶進台灣通往世界的國門。記者黃仲明／攝影
《未來之前：台灣晶圓的重量》展覽結合《造山者》紀錄片等內容，從產業、人才與科技等面向呈現台灣半導體發展歷程，將晶圓帶進台灣通往世界的國門。記者黃仲明／攝影

《造山者－世紀的賭注》紀錄片製片蔣顯斌（左一）、《造山者》導演蕭菊貞（左二）、潘文淵文教基金會董事長史欽泰（左三）、《造山者》製片陳添順（右三）、工業技術研究院院友會秘書長羅達賢（右二）、昇恆昌免稅商店總經理江建廷（右一）一同參觀展覽，回顧台灣半導體發展。記者黃仲明／攝影
《造山者－世紀的賭注》紀錄片製片蔣顯斌（左一）、《造山者》導演蕭菊貞（左二）、潘文淵文教基金會董事長史欽泰（左三）、《造山者》製片陳添順（右三）、工業技術研究院院友會秘書長羅達賢（右二）、昇恆昌免稅商店總經理江建廷（右一）一同參觀展覽，回顧台灣半導體發展。記者黃仲明／攝影

國研院及台灣半導體研究中心特別出借兩件珍貴的晶圓展品，讓往來國門的旅客能夠近距離看見晶圓的實際樣貌，也更加理解一片晶圓背後所承載的科研成果與技術能量。記者黃仲明／攝影
國研院及台灣半導體研究中心特別出借兩件珍貴的晶圓展品，讓往來國門的旅客能夠近距離看見晶圓的實際樣貌，也更加理解一片晶圓背後所承載的科研成果與技術能量。記者黃仲明／攝影

展覽現場也播放《造山者－世紀的賭注》紀錄片精彩片段。記者黃仲明／攝影
展覽現場也播放《造山者－世紀的賭注》紀錄片精彩片段。記者黃仲明／攝影

晶圓 桃機 半導體 昇恆昌

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