新莊廠區員工突遭搜索調查 奇鋐、富世達急聲明：對營運無影響

記憶體價格持續上揚，已反映在物價上。主計總處7日指出，因記憶體價格上漲，包括電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具價格，9月上揚9.75%，為連續10個月上漲，且9.75%增幅創下44年、有統計以來最高。

2026-10-07 19:31