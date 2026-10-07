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新莊廠區員工突遭搜索調查 奇鋐、富世達急聲明：對營運無影響
散熱廠奇鋐及子公司富世達今天傍晚公告，法務部調查局至公司新莊廠區，針對特定員工進行搜索及調查，公司依法配合相關調查程序。
奇鋐與富世達皆表示，此次搜索及詢問主要與富世達2023年申請上市期間的相關事宜。兩家公司評估，此事對營運、財務無影響。
受惠高功率AI運算帶動液冷散熱需求持續上升，奇鋐近年營運成長亮眼，今天公告9月營收新台幣210.18億元，年增44.92%，比8月再增加7.89%，單月營收首度衝破200億元大關，連3個月營收創高；第3季營收590.89億元，年增52%，季增2成，已連續9個季度登頂。
奇鋐除了本身負責提供水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）等液冷散熱元件與方案，旗下子公司富世達也順勢切入AI市場，提供液冷快接頭、伺服器滑軌等關鍵零組件，近年業績同樣扶搖直上。
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