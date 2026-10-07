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記憶體漲價反映在消費！電腦、隨身碟等設備9月漲一成 創44年最大漲勢

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
記憶體價格持續上揚，已反映在物價上。圖為記憶體晶片示意圖。路透
記憶體價格持續上揚，已反映在物價上。圖為記憶體晶片示意圖。路透

記憶體價格持續上揚，已反映在物價上。主計總處7日指出，因記憶體價格上漲，包括電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具價格，9月上揚9.75%，為連續10個月上漲，且9.75%增幅創下44年、有統計以來最高。

主計總處簡任視察蔡秀慧表示，電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具占消費者物價指數（CPI）權重較小，且民眾購買頻率不常，因此記憶體漲價對消費有影響，但不多。她強調，國內沒有AI通膨。

她指出，電腦類包括筆電、桌機；其他電腦設備及軟體，主要是隨身碟及印表機，其中隨身碟也會用到記憶體。整體教養設備及用具等占CPI權重為1.76個百分點。

此外，主計總處指出，9月進口物價指數以新台幣計價漲29.59%，創1977年1月以來、近半世紀最大漲幅；若以美元計價漲24.07%。蔡秀慧表示，進口物價雖然漲幅高，包括進口電子零組件，事實上多是在國內製造、加工後再出口，因此出口物價成長率也很高，留在國內消費相對少。

隨身碟 漲價 記憶體

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