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「2026全球防衛新局：航太暨國防產業戰略論壇」超吸睛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會舉辦「2026全球防衛新局：航太暨國防產業戰略論壇」。圖／貿協提供
外貿協會舉辦「2026全球防衛新局：航太暨國防產業戰略論壇」。圖／貿協提供

全球國防科技加速朝AI、無人自主系統、低軌衛星及先進通訊等跨域整合發展，國防產業競爭也從單一產品製造，轉向系統整合與供應鏈合作。外貿協會董事長黃志芳7日表示，台灣具備半導體、資通訊（ICT）、網通、電源管理及精密製造等優勢，在全球「可信賴供應鏈」及「非紅供應鏈」逐漸成為國際採購標準之際，正迎來切入全球國防科技產業鏈的關鍵機會。

外貿協會7日在台北國際會議中心舉辦「2026全球防衛新局：航太暨國防產業戰略論壇」，吸引逾400位國內外航太、國防及科技產業代表參與。黃志芳指出，這場論壇不只是談無人機，而是從陸海空三棲作戰、AI與自主系統、低軌衛星通訊到國際認證，完整呈現新一代國防產業生態系。

黃志芳表示，過去幾年無人載具結合AI、軟體及資通訊技術快速發展，已改變現代戰爭與國防產業運作模式。台灣要搶攻的也不只是「製造一台無人機」，而是運用既有ICT與半導體優勢，成為全球國防產業的重要技術與製造後盾。

他指出，全球近年高度重視「信任夥伴」與「非紅供應鏈」，已逐漸從市場口號轉為國際採購的規範與標準，台灣在這波供應鏈重組中具有優勢。未來國際合作也將從產品採購、零組件供應，進一步走向技術整合、共同研發、國際認證及市場共同開拓，台灣企業若能進入國際國防科技大廠的產品開發體系，將開啟更大的市場空間。

黃志芳也提到，外貿協會今年6月率團訪問烏克蘭，之後在波蘭華沙舉辦的台灣形象展中，無人機館受到關注；波蘭今年11月將舉辦「烏克蘭重建展」，無人機及各類無人載具也是重要項目，外貿協會將籌組台灣業者參展，爭取烏克蘭重建商機。

為協助台灣業者接軌國際，外貿協會近期也首度整理「無人載具」、「AI」及「半導體」三大產業地圖，盤點近1,000家台灣企業，其中《領航台灣：無人載具產業生態系指南》從關鍵零組件、AI模組到系統整合，完整呈現台灣無人載具供應鏈，協助國際企業快速找到合作對象。

黃志芳表示，台灣不僅要讓世界看見「Taiwan Can Do」，更要讓國際企業知道「Global Partners Know Who to Work With」，透過產業地圖、國際論壇及海外商洽等方式，加速台灣企業與全球國防科技產業接軌。目前外貿協會也將安排台灣無人機業者赴日本，與當地企業進行技術及商務對接。

本次論壇邀請Anduril、Saronic Technologies、美國無人載具系統協會（AUVSI）、AeroVironment等國際國防科技業者及組織代表，分別就軟體定義全域作戰、無人水面載具、國際採購與認證、低軌衛星及通訊韌性等議題分享。

展望2027年，外貿協會將以「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」持續串聯國際市場，展覽預計於2027年9月23日至25日在台北南港展覽館1館舉行，聚焦AI與情報、無人與自主系統、聯網防衛及可信賴科技四大領域。

黃志芳表示，從本次論壇參與情況可以看到，台灣本土無人機、ICT、半導體及航太供應鏈，加上國際國防科技企業及政府、研究機構的投入，正逐步形成跨產業合作生態系。面對國際國防產業加速科技化，以及政府投入資源推動國防產業發展，台灣有機會結合本土供應鏈與國際國防創新企業，建立具國際競爭力的國防科技新生態。

外貿協會董事長黃志芳7日表示，在全球「可信賴供應鏈」台灣正迎來切入全球國防科技產業鏈的關鍵機會。圖／貿協提供
外貿協會董事長黃志芳7日表示，在全球「可信賴供應鏈」台灣正迎來切入全球國防科技產業鏈的關鍵機會。圖／貿協提供

航太 戰略 低軌衛星 外貿協會

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