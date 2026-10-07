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昇恒昌桃園機場辦晶圓展 回顧台灣半導體發展史展產業能量

中央社／ 桃園機場7日電

財團法人昇恒昌基金會策劃的「未來之前：台灣晶圓的重量」展，即日起至11月8日於桃機展出，從晶圓回顧半導體超過半世紀的技術、人才與產業累積，讓科技化為旅客可感的生活連結。

「未來之前：台灣晶圓的重量」展覽今天在桃園國際機場第二航廈C10候機室旁舉行開展儀式，桃園國際機場公司、外交部國際傳播司、經濟部產業技術司、財團法人國家實驗研究院、財團法人潘文淵文教基金會、財團法人工業技術研究院院友會、「造山者－世紀的賭注」紀錄片導演蕭菊貞及昇恆昌免稅商店都出席記者會。

國家實驗研究院長蔡宏營致詞表示，展覽選在「國家門戶」的桃機舉辦意義非凡，半導體看似遙遠，卻早已是支撐民眾日常通關、飛行與現代生活的隱形力量，這次在桃機透過「造山者」紀錄片與實體展覽，可看見台灣半導體「從在地出發，連結世界」的完整軌跡。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷指出，選擇在桃機展出，是希望把距大眾遙遠的產業故事放進旅客熟悉的移動場景裡；桃機是台灣人才、技術與產業走向世界的國門，也是半導體相關產品與零組件往來全球的重要節點，旅客候機時透過一片晶圓，不僅看見科技如何陪伴民眾生活，也重新認識台灣累積多年的產業能量。

江建廷表示，展覽結合「造山者—世紀的賭注」紀錄片等內容，從產業、人才與科技等面向呈現台灣半導體發展歷程。展覽分為3大展區，其中「造山者：未來的起點」回顧台灣半導體發展的重要節點與人才故事；「一片晶圓：翻轉世界」從晶圓製程延伸至手機、智慧穿戴及電子票證等生活應用；「領航全球：世界同行」則呈現台灣半導體完整產業鏈，以及產學研合作所形成的產業能量。

晶圓 桃園機場 半導體 昇恆昌

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