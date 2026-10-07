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星展亞洲前瞻峰會12日登場 周受資、陳立武共議AI兆元商機

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展集團首屆「星展亞洲前瞻峰會」將於10月12日在新加坡舉行，預計約700位商界高層、企業家與投資人參與，並邀集TikTok執行長周受資、英特爾執行長陳立武、博通Hock Tan等科技與投資領袖對談。圖／星展銀行提供
星展集團首屆「星展亞洲前瞻峰會」將於10月12日在新加坡舉行，預計約700位商界高層、企業家與投資人參與，並邀集TikTok執行長周受資、英特爾執行長陳立武、博通Hock Tan等科技與投資領袖對談。圖／星展銀行提供

星展集團今（7）日宣布，首屆「星展亞洲前瞻峰會」將於10月12日在新加坡舉行，邀集TikTok執行長周受資、英特爾執行長陳立武、博通Hock Tan等科技與投資領袖，聚焦人工智慧（AI）如何重塑產業、企業經營及資本流向，預計約700位商界高層、企業家與投資人參與。

星展集團執行總裁陳淑珊表示，AI正以前所未有的速度改變產業、商業模式與工作型態，亞洲具備人才、資本與創新思維，有能力在新時代扮演領先角色，但能否將優勢轉化為長期競爭力，取決於此刻的選擇。她指出，信任是AI規模化的前提，清晰的目的則將決定AI的應用、價值實現及最終受益群體。

星展指出，隨著AI從實驗階段走向大規模普及，企業關注焦點也從「AI能做什麼」，轉向如何應用、創造何種價值。本次峰會以「目標導向型AI」為核心理念，強調企業應以明確目的部署技術，創造實用且可量化的成果。

大會將由新加坡總理兼財政部長黃循財與陳淑珊進行一對一對談；周受資將探討如何在AI時代釋放人類潛能。陳立武及Hock Tan則將與陳淑珊討論，下一個兆美元規模的AI價值將誕生於何處，議題涵蓋半導體、平台及支撐AI發展的基礎設施。

資金布局也是峰會重點。富蘭克林坦伯頓執行長Jenny Johnson、Granite Asia高級管理合夥人李宏瑋及國際金融協會總裁暨執行長Timothy Adams等人，將共同討論AI時代的資本流向變化。另將透過機器人與智慧設備，展示AI由軟體走向實體應用的可能性。

星展也將分享自身導入AI的成果。集團表示，投入AI已逾十年，2025年在超過430個應用場景部署超過2000個AI模型，透過數據分析、AI及機器學習創造約10億新幣、約新台幣249.3億元的經濟價值。

在消費金融與財富管理方面，星展運用生成式AI提供互動式投資服務，並透過AI優化開戶流程，將高資產至超高資產客戶的整體業務處理時間縮短一半。集團亦提供新一代資料中心融資，連結AI創新者、投資人與資本市場，協助企業將技術潛力轉化為可規模化的成果。

峰會 陳立武 英特爾 TikTok

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