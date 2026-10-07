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美光桃園廠工會取得罷工權 市調：晶圓廠良率下降影響DRAM產出

中央社／ 新竹7日電
美光桃園廠工會取得罷工權，市調認為DRAM產出添變數。路透
美光桃園廠工會取得罷工權，市調認為DRAM產出添變數。路透

台灣美光晶圓工會（桃園工會）今天宣布，經過工會會員投票，取得罷工權。市調機構集邦科技表示，美光桃園廠以生產DRAM為主，若實際發生罷工，且影響工程師的設備維護與製程監控，可能使生產良率與穩定性下降，進而影響產出。

台灣美光晶圓工會今天下午召開國際記者會，宣布罷工投票結果。工會指出，領票名冊2258名，投票人數2012名，其中同意票1994張、不同意票14張，有廢票4張，投票率89.1%，總體對罷工投下同意票的會員高達88.3%，若以投票人員占比計算，同意票達99%。

集邦科技分析師王豫琪說，美光桃園廠目前主要生產動態隨機存取記憶體（DRAM），若實際發生罷工，且影響工程師的設備維護與製程監控，可能使得生產良率與穩定性下降，進而影響產出。

王豫琪表示，若罷工時間拉長，對供應的影響也可能逐步擴大。不過，實際影響程度仍取決於罷工規模、持續時間及廠方的應變措施，後續仍須觀察勞資雙方的談判結果。

記憶體模組廠宇瞻與創見指出，向美光採購DRAM比重低，此外，美光目前供貨正常，預期美光後續若實際發生罷工，對營運影響應有限。

罷工 DRAM 工會 美光 晶圓

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