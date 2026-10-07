AI繁榮是美夢或惡夢？陳冲、林本堅開講 探討投資與科技島出路

AI帶來的財富繁榮背後，誰付出了社會成本？禧年聖經經濟倫理研討會將於11月7日上午舉行，邀請前行政院長陳冲、清華大學半導體研究院院長林本堅等人，探討AI時代的投資倫理與科技島出路。

發展AI科技敲警鐘

禧年基金會指出，當前產業K型發展，AI晶片算力產業獨樹一幟，台積電股東從100萬至266萬人躍升至超過300萬人，高中、大學生與全民投入淘金，社會瘋狂追逐科技股。然而在繁榮景象背後，政府新增算力與台積電擴廠，預估到2030年平均每個家庭須多支付2000度電費。

若以燃煤、天然氣支應電力，每人平均碳排放量將增加0.95公噸。龐大算力資本投資的風險、訂單是否有邊際、重挫甚至崩盤的危機？這些都是值得正視的警鐘。

是美夢還是惡夢？

因此，本次研討會邀請前行政院長、現任新世代金融基金會陳冲董事長主講「AI是美夢 還是惡夢」，清大半導體研究院院長林本堅主講「晶片和平」；禧年執行董事胡業民分享「淘金熱vs.投資正義——科技島的喜與憂」，林榮恩董事分享「豐年思考『約瑟糧倉』——科技島的出路」，並由中華信義神學院陳冠賢院長結語。

主辦單位表示，半導體和算力影響的廣泛，遠非淘金熱潮所能敘述，希望引起各界關注，使教會在牧養事工上、信徒在經濟生活上增加宏觀視野，並深刻反省：當AI創造驚人財富，誰享受豐筵？誰支付帳單？科技島的出路究竟在哪裡？

研討會訂於11月7日上午8:50至12:00，於校園團契大樓（台北市羅斯福路四段22號3F）舉辦，協辦單位包括中華福音神學院、中華信義神學院、校園福音團契等，當天大會現場將贈送禧年最新文輯《震盪世代因應之道》乙冊。報名連結：https://forms.gle/hGANjseyxXXZsKob6

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