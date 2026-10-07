遠傳攜手趨勢TrendLife全面提供「來電提醒」服務 通訊安全再升級

面對各類新型態電信詐騙頻傳，遠傳電信（4904）宣布攜手全球資安領導品牌趨勢科技，10月起率先為全用戶提供「來電提醒」服務，透過科技守護用戶的通訊安全，提升全民防詐意識。凡遠傳月租型與預付型用戶均「免付費、免申請、免下載App」，今年年底前分階段自動開通。開通後，當有可疑或風險來電時，手機畫面將主動顯示提醒資訊，協助用戶判斷是否接聽，有效防堵詐騙與過濾騷擾來電。

遠傳「來電提醒」服務攜手趨勢科技TrendLife，結合AI演算與大數據分析技術，持續更新辨識資料庫。當系統偵測到特定風險號碼來電時，手機螢幕即時顯示「遠傳提醒」及相關屬性，包括一接即掛、疑似詐騙、高頻回報號碼、各類騷擾電話、商業推銷、及借貸資金等，提供用戶關鍵判斷資訊，讓通話多一分安心。

凡由遠傳客服中心、實體門市、帳務或繳費通知等號碼致電時，螢幕亦會同步顯示對應的遠傳服務單位名稱，避免用戶誤判而漏接重要資訊。若用戶遇到未標記的風險電話，亦可透過遠傳客服中心回報，共同完善防護資料庫。

為確保網路系統與服務開通穩定性，遠傳將依序針對月租型及預付型用戶分批開通服務，並於年底前逐步完成；遠傳用戶無須自行撥打客服電話或前往門市申請，即可享有全新來電防護。

遠傳同步針對防護需求較高的長輩、兒童及特定使用者，推出每月只要10元的進階加值服務「限定來電」。遠傳月租型用戶可透過「遠傳心生活」App及遠傳官網，自行申請「限定來電」並設定「可來電名單」，唯有名單內的電話方可撥入響鈴，其餘非名單來電均主動阻絕，徹底排除陌生與詐騙騷擾；用戶亦可透過App及官網隨時彈性調整名單並查閱阻攔紀錄，為家中長幼建構純淨安心的通話環境。

遠傳電信致力守護用戶通訊安全，結合「來電提醒」提供通話前即時辨識，以及「限定來電」落實源頭攔阻與控管，雙軌並進提升電信安全防護網。未來遠傳將持續整合電信核心網路、AI深度學習與資安合作夥伴資源，強化風險預警機制，為全台用戶打造更安全、值得信賴的通訊網路。