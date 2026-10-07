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AI讓新藥研發大躍進 周德陽：抗體設計兩年縮至兩周

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽在2026生技論壇以「AI新藥研發之現在及未來」為題發表演講。記者蘇健忠／攝影
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽在2026生技論壇以「AI新藥研發之現在及未來」為題發表演講。記者蘇健忠／攝影

人工智慧（AI）正大幅改寫新藥研發速度。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽7日表示，傳統抗體研發透過反覆嘗試與修正，可能耗費一、兩年仍找不到理想候選藥物，導入AI後，最快約兩周即可完成抗體結構設計；中國醫大團隊更曾利用AI將第二代抗體升級為第三代奈米抗體，僅花兩周，親和力並提升約1萬倍。

周德陽在2026生技論壇以「AI新藥研發之現在及未來」為題發表演講。他指出，目前全球前十大藥廠幾乎都已投入AI新藥研發，不論自行開發、投資AI公司或與NVIDIA等業者合作，AI已逐漸成為藥物開發的重要工具，未來不只全新藥物，既有藥物改良也可透過AI加速。

周德陽表示，抗體等蛋白藥物結構複雜，涉及大量胺基酸及立體結構，過去主要靠反覆試驗尋找最佳組合，不僅時間長、成本也高。AI則可先進行蛋白質3D結構預測、生成式抗體設計及親和力最佳化，大幅縮小後續實驗範圍。

以中國醫大開發的三特異性T細胞銜接抗體為例，鎖定PD-L1、HLA-G及CD3三個標的，不同抗體、排列順序及連接方式共有多達5,400種可能組合，若逐一進行實驗幾乎難以負荷。團隊先利用AI模擬運算，從5,400種組合中挑出最有潛力的10種，再進行親和力、腫瘤細胞毒殺及T細胞活化等實驗驗證。

周德陽說，團隊也曾利用AI協助將既有抗體重新設計為體積更小的奈米抗體，透過運算找出應調整的胺基酸序列，約兩周即完成設計，抗體親和力提升約1萬倍，相關技術正應用於巴金森氏症抗體開發。

不過，AI並非完全取代實驗。周德陽指出，電腦模擬出的蛋白質進入實際生產後，仍可能碰到產量低、蛋白質沉澱及親和力變異等問題。中國醫大團隊曾將實際測試結果重新導回AI進行序列優化，改善後產量增加3.7倍，同時解決沉澱問題並恢復抗原抗體親和力。

在神經退化疾病方面，周德陽表示，阿茲海默症、巴金森氏症仍是臨床治療的重要挑戰，團隊正利用AI設計可針對異常蛋白的候選藥物，目前仍處臨床前階段，動物實驗已有初步成果，預計明年有機會進入一期臨床試驗。

展望下一階段，周德陽認為，AI新藥研發將從過去「海量篩選」走向「精準生成」，但仍面臨算力、親和力預測及假陰性等限制。中國醫大正建立從臨床需求、AI設計、體外與動物驗證，到GMP／CMC、IND及臨床試驗的一條龍平台，讓AI不只是生成蛋白質，而是進一步整合預測、決策與實驗，加快新藥從設計走向臨床。

周德陽 研發 設計

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